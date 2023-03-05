مبادرة صحة المرأة: فحصنا 4.5 مليون سيدة للتأكد من سلامتهن من سرطان الثدى

جدة - نرمين السيد - وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز، إن هناك خطة لزيادة هذه الإعداد.. مشيرا إلى أن الهدف من المبادرة الحفاظ على صحة المرأة المصرية.
ولفت إلى أن الحالات المكتشفة يتم علاجها بالمجان، مؤكدا أنه تم تطوير الأجهزة والوحدات الصحية التى تعمل بها هذه المبادرة لتكون بأعلى كفاءة وجودة.
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