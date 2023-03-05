بعد تكريمه.. والد شهيد المنيا: «الرئيس قالى لولا ابنك مكناش احنا هنا»

جدة - نرمين السيد - عبر المستشار جمال أبو حليقة، والد الشهيد محمد جمال، نقيب الشرطة، والذى يُعد أول شهداء الشرطة المصرية فى ثورة 30 يونيو، عن فرحته الكبيرة بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسى له ولزوجته تقديرًا لدور نجلهم فى حماية البلاد، حيث استشهد بطلقات الغدر أثناء تأمينه لمديرية أمن المنيا فى غضون ثورة 30 يونيو عام 2013.





وقال والد الشهيد، إن التكريم كان بمثابة مفاجأة للأسرة بعد 10 سنوات من استشهاد نجله الأكبر والوحيد على شقيقتين أخرتين، ويُعبر عن مدى إنسانية الرئيس الذى شرف المحافظة بزيارة تاريخية.

وأضاف "أبوحليقة" لـ"دوت الخليج"، أنه لم يتخيل أن يكون الرئيس بهذا الحجم من الطيبة والانسانية، خاصة أنه تأثر بكلامه ودموعه الحبيسة فى عينه، وكان يظهر عليه الحزن الكبير وكأن الشهيد نجله وقال له: "لولا ابنك مكناش إحنا هنا".

وأشار والد الشهيد، إلى أنه قال للرئيس السيسى إنه مُكلف من الله ليقود ملايين المصريين، والله الذى اختاره لذلك لن يتركه أبدًا فقام الرئيس بـ"الطبطبة" عليه.

وكان الشهيد نقيب شرطة محمد جمال، تلقى طلقات نارية من الجماعة الإرهابية أثناء تأمينه لمديرية أمن المنيا لحظة إلقاء بيان ثورة 30 يونيو، وجرى تشييع جثمانه فى جنازة مهيبة.