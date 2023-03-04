السيدة انتصار السيسي تدعو الشابات المصريات للتمسك بأحلامهن حتى تحقيقها

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 مارس 2023 11:23 مساءً - أعربت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، عن سعادتها بحضور احتفالات اليوم العالمي للمرأة، وذلك تحت شعار "المرأة المصرية.. أيقونة النجاح".

وقالت إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص على مدار السنوات الماضية على الاهتمام بمكانة المرأة المصرية وتقدير دورها في المجتمع، حتى أصبحت تتولى مناصب حيوية لم تكن متاحة لها من قبل.

أضافت: "خالص التقدير لكل امرأة حول العالم وخاصة المرأة المصرية.. وبهذه المناسبة أدعو الشابات المصريات للتمسك بأحلامهن حتى تحقيقها وكل عام وعظيمات مصر بخير".