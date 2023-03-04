محافظ الجيزة يؤكد على الدور المهم للحماية المدنية فى حفظ أمن المواطنين

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال تسلم محافظ الجيزة، اليوم السبت، درع تكريم من الإدارة العامة للحماية المدنية، بمناسبة اليوم العالمى للحماية المدنية، وذلك نظير مجهوداته لدعم منظومة العمل بالمحافظة.

ومن جانبه، أشاد جابر بهاء، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بمحافظة الجيزة، بمبادرات المحافظة، بشأن دعم فعاليات الحماية المدنية والدور التنسيقى الفعال لها مع مختلف أجهزة الدولة فى حالات الأزمات والطوارئ والذى من شأنه تسهيل المهمة المكلفة بها الإدارة بنطاق المحافظة.

ومن جهة أخرى، افتتح محافظ الجيزة، يرافقه النائب عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة ومحمد الرعيض رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة بليبيا والسيد صالح العبيدى رئيس مجلس إدارة غرفة بنغازى للتجارة والصناعة والزراعة ملتقى الأعمال المصرى الليبى.

جاء ذلك تحت عنوان "مصر وليبيا نحو تنمية متكاملة ومستدامة"، للعمل على تعزيز سبل التعاون التجارى والتكامل الاقتصادى بين مصر وليبيا وتبادل الخبرات واستثمار الفرص التى من شأنها تنمية مجتمعاتنا وتحسين سبل معيشة مواطنينا وتحقيق تنمية متكاملة ومستدامة بين البلدين.

وفى بداية الملتقى، رحب محافظ الجيزة بالحضور المشارك من دولة ليبيا الشقيقة، متمنيا زيارة مثمرة تحقق الطموحات والآمال والأهداف المشتركة.

ولفت إلى الترابط بين مصر وليبيا سواء من حيث تشارك أواصر الدم بين القبائل والعائلات المصرية والليبية، أو من حيث الوحدة الجغرافية، حيث إننا نتشارك سويا المواصفات الجغرافية والمناخية التى كانت سببا فى ارتفاع معدل التشابه بين شعبينا من حيث الطباع والعادات، كما كان لوحدة التاريخ والدين بالغ الأثر فى وحدة المصير المصرى والليبى.

كما أكد محافظ الجيزة أن الدولة المصرية شهدت خلال السنوات الماضية نهضة حضارية وتنموية شاملة ضمن خطة الدولة التنموية ورؤية "مصر 2030"، حيث استطاعت الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى تحقيق العديد من الإنجازات بمختلف القطاعات لتحقيق التنمية الشاملة بكافة قطاعات الدولة.

وأضاف أحمد راشد أن محافظة الجيزة تحظى بتنفيذ عدد من المشروعات التنموية وتطوير العديد من المحاور المرورية التى تسهل عمليات الانتقال منها وإليها، مثل الطريق الدائرى الأوسطى والإقليمى وتطوير وتوسعة محور 26 يوليو والطريق التبادلى، ما يسهم فى توفير المناخ المناسب للدفع بعجلة الاستثمار، وتلبية جميع المتطلبات لتحقيق النجاح.

يأتي ذلك إلى جانب استحداث محور المهندس شريف إسماعيل ومحور الضبعة ومحور الفريق كمال عامر ومحور عمرو بن العاص وغيرها من المحاور والطرق، والتى من المقرر إنشائها أو تشغيلها فى القريب العاجل وكذلك مشروعات المونوريل وخطوط مترو الأنفاق لتسهيل تنقل العاملين والإداريين بين المدن المختلفة على المستوى المحلى.

وأكد محافظ الجيزة، أن المحافظة لا تدخر جهدا فى تقديم يد العون فى سبيل إقامة المشروعات بأى من قطاعات التنمية والتنسيق مع مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة لتذليل أى عقبات، واستقبال المقترحات الهادفة فى هذا الشأن.

ولفت محمد الرعيض رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة بليبيا إلى أن تفعيل غرفة التجارة المصرية الليبية المشتركة يعد خطوة لتعزيز التعاون التجارى والتكامل الاقتصادى بين مصر وليبيا، وتسهيل انتقال الافراد ورؤوس الأموال والسلع والخدمات والعمل على إزالة العراقيل لدعم التجارة البينية بين البلدين لزيادة التبادل التجارى كالسابق بل وزيادة نسبته، نظرا للتوافق القائم بين الغرف التجارية ورجال أعمال البلدين.

يذكر أن ملتقى الأعمال المصرى الليبى يقام بمشاركة من الغرفة التجارية بالجيزة وغرفة بنغازى تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة ووزارة القوى العاملة ودعم من الاتحاد العام للغرف بالبلدين لوضع الخطط الفعلية لزيادة التبادل التجارى، وفتح السوق الليبى لرجال الأعمال المصريين وتحديد نقاط الخلاف، وأهم العوائق والمشكلات التى تواجه حركة انتقال الافراد والعمالة ورؤوس الأموال بين البلدين للعمل على حلها مع الوزارات والأجهزة المعنية، ويشارك بالملتقى كل رجال الأعمال والشركات الليبية من كافة المناطق الليبية الشرقية والغربية والجنوبية لتعميم الفائدة للجميع.