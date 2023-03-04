الأنبا مرقس يرسم قمصا و128 شماسا لكنيسة مارينا بشبرا الخيمة

جدة - نرمين السيد - ورسم الأنبا مرقس، عقب صلاة الصلح الأب القس أنسيموس سمير، كاهن الكنيسة فى رتبة القمصية، كما رسم 100 من أبناء الكنيسة فى رتبة (مرتل)، و28 آخرين فى رتبة (قارئ) للخدمة بالكنيسة ذاتها، وشاركه الصلوات عدد كبير من الآباء كهنة الإيبارشية.

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