فحص 1159 حالة فى قافلة طبية بدمياط ضمن مبادرة حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - نظمت مديرية صحة دمياط، على مدى اليومين الماضيين، قافلة طبية مجانية فى قرية أم الرزق التابعة لمركز كفر سعد، أسفرت عن الكشف على 1159 حالة وصرف العلاج لأصحابها بالمجان ضمن مبادرة "حياة كريمة".





وأشاد وكيل وزارة الصحة بدمياط، الدكتور السيد عبد الجواد، فى بيان صحفى، اليوم السبت، بجهود المديرية فى تنفيذ قوافل الطبية الشاملة بقرى المحافظة، وفقا للخطة المعدة مسبقا، للوصول بتلك الخدمات إلى الأهالى بجميع المناطق. وأضاف أن القافلة تضمنت كل التخصصات الطبية ومعملا لتحاليل الدم ووحدتين للأشعة والسونار وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان. وتابع عبد الجواد أنه جرى تحويل 24 حالة لتلقى العلاج بالمستشفيات، بالإضافة إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لــ 6 حالات أخرى فضلا عن إجراء 245 تحليلا.

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