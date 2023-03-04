مركز المنارة الأسقفية يشارك فى مهرجان التفوق الإرشادى

جدة - نرمين السيد - اشتركت مدرسة المنارة للأطفال لذوى الاحتياجات الخاصة بمنوف - التابعة للكنيسة الأسقفية فى مهرجان التفوق الإرشادى على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، وتوجيه عام التربية الرياضية الكشفية، وذلك بمدرسة التجارة المتقدمة بشبين الكوم.





من جانبها، قالت جانيت شمعى، مديرة المركز: قدم الأطفال العديد من الفقرات والعروض الفنية والموسيقية والتى تهدف إلى رعاية وتطوير قدرات الأطفال ذوى الهمم، مضيفة: كما أشاد جميع الحضور بنشاط الأطفال مما بعث الفرحة والسعادة فى نفوسهم لتحقيقهم إنجاز رائع مثل هذا. وأوضحت جانيت: يسعى مركز المنارة لممارسة الطفل للرياضة والفن والعمل على تنفيذ أنشطة تدعم نفسيتهم وتعطيهم الثقة فى أنفسهم حتى يكونوا قابلين للتعلم. تعمل مدرسة المنارة للأطفال ذوى الاحتياجات على تقديم برامج تربوية للأطفال ذوى الإعاقة بمدينة منوف وما حولها لتحسين مهاراتهم الأكاديمية والاجتماعية والشخصية إلى جانب تقديم الدعم لأولياء أمورهم. مركز المنارة لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة هو مركز تابع لقطاع التعليم بالكنيسة الأسقفية، ففى عام 2003، وتم تسجيل المؤسسة بشكل رسمى بوزارة التضامن الاجتماعى لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة وتقديم خدمات تأهيل وتعليم لهم بعدما لاحظت الكنيسة نقص هذه الخدمات فى مدينة منوف بمحافظة المنوفية.

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