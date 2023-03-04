ملتقى الطفل بالجامع الأزهر: بر الوالدين سبب لكشف الكربات وقبول الدعوات

جدة - نرمين السيد - قال الشيخ صابر السعيد، منسق رواق القرآن الكريم بالوجه القبلى عن "البر بالوالدين"، مشيرا إلى أن البر بالوالدين وطاعتهما سبب لدخول الرحمات وكشف الكربات وقبول الدعوات وارتفاع الأعمال الصالحات إلى رب الأرض والسماوات، فهو الخلاص من الأزمات.





جاء ذلك خلال عقد الجامع الأزهر النسخة الثالثة عشرة من ملتقى الطفل، والذى يأتى ضمن سلسلة: "الطفل الخلوق - النظيف - الفصيح"، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الرواق الأزهرى، والدكتور هانى عودة مدير عام الجامع الأزهر.

وأضاف أن السنة النبوية المطهرة أكدت وحثت على طاعة الوالدين والبر بهما، موضحا أن البر بالوالدين كان خلق الأنبياء والمرسلين، فقدموا صورا مشرقه ونماذج نيرة من برهم بآبائهم وأمهاتهم.

ويواصل الجامع الأزهر، اليوم السبت، جهوده المكثفة فى تعليم وتوعية الأطفال وتدريبهم على أداء العبادات والمعاملات وفقا للمنهج الإسلامى الصحيح، وعلى المنهج الأزهرى الوسطى المعتدل، وعلى يد علماء الأزهر.

وفى إطار التعاون بين الجامع الأزهر ومكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال، افتتح القارئ الصغير سعيد محمد شرارة، الملتقى ببعض آيات القرآن الكريم، وتخلل الحفل بعض المدائح النبوية والأناشيد للمبتهلة الصغيرة جويرية عيسى عبدالغنى.

وفى سياق سابق، أوضح الدكتور هانى عودة مدير عام الجامع الأزهر، إن ملتقى "الطفل الخلوق والنظيف والفصيح"، والذى يعقد يوم السبت، من كل أسبوع بالجامع الأزهر، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم تنفيذه فى بعض المحافظات، وذلك ضمانا لتربية النشء على أسس صحيحة، وفهم عميق لأخلاقيات ديننا الحنيف.