محافظ بنى سويف يتابع تقارير المتابعة على المنشآت الخدمية

جدة - نرمين السيد - كان الدكتور محمد هانى غنيم، قد وجه بتنفيذها خلال مناقشته لتقارير المتابعة والمرور الميدانى على منظومة العمل بالجهات والمصالح الحكومية، لمتابعة سير العمل بها، خاصة فيما يتعلق بالملفات التى تتماس مع الاحتياجات اليومية والخدمات الحيوية للمواطنين.

وكشف مدير المتابعة أشرف حماد - فى تقرير عرضه على المحافظ اليوم السبت - أنه سبق وأن تم تنفيذ المرور الميدانى على المركز الطبى شرق النيل مركز بنى سويف ورصد عدة ملاحظات، الأمر الذى معه كلف المحافظ المختصين بقطاع الصحة، باتخاذ الإجراءات اللازمة قانونيا وفنيا حيالها، إذ تم التوجيه باستيفاء حالات الغياب للعاملين دون سند قانونى، وتوفير مستلزمات مكافحة العدوى وبعض الأمصال والأدوية المنتهية من المخزون بالمركز.

كما تضمن التقرير الإشارة إلى الإجراءات المنفذة والتى شملت قيام التموين الطبى بتوفير مستلزمات مكافحة العدوى ومستلزمات قسم الاستقبال، وصرف الكميات المطلوبة والأصناف الناقصة وفق المتاح، وطبقا للضوابط المنظمة، مع توفير البدائل لبعض الأدوية، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية حيال استيفاء حالات الغياب وترك العمل التى تضمنها تقرير المتابعة.

وفى سياق متصل، استعرض محافظ بنى سويف تقريرا للإدارة العامة للتفتيش المالى والإدارى بديوان عام المحافظة أعده أحمد محمد دسوقى مدير عام الإدارة، بشأن نتائج المرور المفاجئ على دواوين الوحدات المحلية بالمدن والقرى ووحدات الإدارات الخدمية وغيرها.

جاء ذلك خلال الفترة من 16 حتى 28 فبراير الماضى والتى تضمنت القيام بأكثر من 25 زيارة تفتيشية مفاجئة على العدد من الجهات التنفيذية والخدمية الحكومية من الوحدات المحلية والصحية والقروية ومديريات الخدمات والقطاعات الحيوية.