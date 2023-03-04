الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة وتحذر من تخفيف الملابس

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 مارس 2023 08:23 مساءً - قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة بدءا من يوم الإثنين المقبل، بقيم 9 درجات مئوية، مشيرا إلى أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة ستكون غدا الأحد على أن تصل العظمى على القاهرة الكبرى 33 في فترة الصباح.

أضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن درجات الحرارة تشهد انخفاضا في الليل، لافتا إلى أن العظمى سجلت اليوم 29 درجة مئوية اليوم على القاهرة الكبرى.

وأشارت إلى أن الساعات الأولى من الصباح تشهد ظهور الشبورة المائية، لافتة إلى نشاط الرياح بسرعات كبيرة.

ونصحت المواطنين بعدم التحفيف في الملابس، قائلة: «لا تنخدعوا في ارتفاع درجات الحرارة»، مؤكدة أن الأيام المقبلة ستشهد انخفاضا في درجات الحرارة وموجة طقس باردة.