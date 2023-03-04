المواطن أولا.. نصف مليون أسرة ضمن «تكافل وكرامة» فى المنيا (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - كانت المنيا، من ضمن محافظات الصعيد، اهتماما فى برنامج تكافل وكرامة، جيث بلغ نصيبها من المبالغ التى صرفت للمبادرة 15 مليار جنيه.
واستفاد 557 ألف مواطن من الدعم، بواقع أكثر من نصف مليون أسرة.
ويرصد دوت الخليج، من خلال الفيديوجراف التالي زيادة مخصصات تكافل وكرامة فى المنيا:
ولم يكن برنامج تكافل وكرامة هو الأخير من مبادرات التنمية فى محافظات صعيد مصر، حيث أطلقت الدولة، مبادرات خدمية لذوى الهمم وقوافل صحية.
كما مولت الدولة المصرية 225 ألف مشروع، بتكلفة إجمالية 3.7 مليار جنيه، إلى جانب توفير فرص عمل للشباب، مثل شارع مصر على كورنيش المنيا.
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