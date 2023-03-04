محافظ الغربية يوجه بإنهاء كل المشروعات الخدمية قبل يونيو المقبل

جدة - نرمين السيد - وقال إن مشروعات الرصف والتطوير الجارى تنفيذها ستسهم فى إضفاء المظهر الحضارى والجمالى وإحداث نقلة نوعية، كما ستقدم المشروعات الخدمية التنموية خدمات أفضل للمواطنين إلى جانب توفير فرص عمل للشباب بشكل مباشر وغير مباشر.

جاء ذلك خلال استعراضه، اليوم السبت، معدلات تنفيذ مشروعات الرصف والخطة الاستثمارية للعام المالى 2022/ 2023، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى الإدارات الهندسية والمالية والتخطيط.

وخلال الاجتماع ناقش رحمى، مشروعات الرصف الجارية داخل كل المدن، إلى جانب مناقشة نسب إنجاز الأعمال فى مشروعات المحاور والطرق الرئيسية والتى تنفذها المحافظة.

كما ناقش الاجتماع، معدلات الأداء فى مشروع تغطية ترعة المعامل ورصف الطريق بطول 1800 متر وعرض 9 أمتار، ليصبح أحد أهم المحاور المرورية لفك الكثافات المرورية بطريق طنطا السنطة القديم من خلال ربط مدخل طنطا من كوبرى فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم، كما تم مناقشة الموقف التنفيذى لرصف طريق النعناعية بكفر الزيات.

وفى السياق ناقش رحمى ما تم تنفيذه فى طريق ترعة قناة طنطا الملاحية والذى يتم رصفه بطول 3 كم، ويعتبر محورا مروريا مهما يسهم فى تخفيف الحركة على الطريق الزراعى للقادمين من القاهرة، كما تم مناقشة الموقف الحالى لإنشاء كورنيش المحلة، كورنيش سمنود وكورنيش الغفران بطنطا إلى جانب مناقشة تطوير المدخل الرئيسى لسمنود وطريق بهبيت الحجارة وشارع حافظ وهبى بحى أول طنطا.