انطلاق فعاليات معرض التعليم العالى إيديوجيت 2023 الثلاثاء المقبل

جدة - نرمين السيد - تأتى الدورة الثانية عشرة من ملتقى إديوجيت 2023، تحت رعاية وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ووزير التربية والتعليم، وأمين عام اتحاد الجامعات العربية، وبمشاركة مصرية ودولية واسعة.

يستضيف الملتقى ممثلى ما يزيد على 100 جامعة من أهم الجامعات المصرية والعالمية تتقدمهم جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، جامعة حلوان، وبنها، وأفرع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية مثل الجامعات الكندية، جامعة هيرتفوردشير، الجامعات الأوروبية.

كما يستضيف المعرض عددا من الجامعات المصرية الخاصة والأهلية منها الجامعة البريطانية، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، جامعة اسلسكا، جامعة المستقبل، جامعة مصر للمعلوماتية ونيو جيزة والجامعة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتعليم الجامعى، والمجلس البريطانى، وتشارك الجامعات الأهلية الجديدة وعلى رأسها جامعة الجلالة وجامعة العالمين.

من جانبه، قال الدكتور على شمس الدين، رئيس اللجنة المنظمة ورئيس جامعة بنها الأسبق، فى بيان له اليوم، إنه تشارك بالمعرض لأول مرة الجامعات التكنولوجية الجديدة والجامعات الأهلية التى أنشأتها الدولة حديثا، والتى تتيح تعليم ذى جودة عبر برامج تعليمية متطورة مواكبة للعصر.

وأشار شمس الدين إلى أنه على المستوى الدولى يشارك بالمعرض جامعات من أكثر من 20 دولة منها، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، وفرنسا، اليابان، ألمانيا، اليونان، روسيا، المجر، الأردن، وغيرها من خلال جامعاتها المرموقة، وكذلك يشارك عدد من كبار الوكالات الدولية التى تمثل المئات من كبرى جامعات العالم.

وأضاف أن العديد من الجامعات المصرية والعالمية تحرص على المشاركة بمعرض إيديوجيت، حيث يعد فرصة كبيرة لعرض برامجها وخدماتها للآلاف من طلاب السنوات النهائية الذين سيلتحقون بالتعليم الجامعى وأولياء الأمور.

وتتنافس الجامعات المشاركة فى جذب الطلاب بعرض جوانب المتميز فى برامجها التعليمية.

ومن المقرر أن يزور ملتقى إيديوجيت الآلاف على مدى 3 أيام مجانا للالتقاء بممثلى الجامعات المشاركة للتعرف على الفرص التعليمية المتاحة والمقارنة واختيار الأنسب منها.

كما يزور المعرض كذلك لفيف من رؤساء وقيادات الجامعات المصرية، العربية والدولية، خبراء التعليم العالى من مصر والعالم، عدد من الرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات تكنولوجيا المعلومات، ومقدمى الخدمات، حيث يعد المعرض فرصة كبيرة لتبادل الأفكار والرؤى والتعرف على أحدث الاتجاهات وأفضل الممارسات فى مجال التعليم العالى فى المنطقة والعالم.

وكان ملتقى إيديوجيت قد استضاف فى نسختة الناجحة السابقة بالإضافة لعشرات الجامعات المصرية والأجنبية، وزارة التعليم الاماراتية، دبى اكسبو، مؤسسة كيو أس للتصنيف الدولى التى كرمت وزير التعليم العالى وعدد من رؤساء الجامعات المصرية بمناسبة إدراج جامعاتهم فى التصنيف العالمى للجامعات.