صحة كفر الشيخ: تطعيم 42 ألفا و183 طالبا ضد البلهارسيا

جدة - نرمين السيد - قالت وكيلة وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ الدكتورة إلهام محمد، إن المديرية انتهت من تطعيم 42 ألفا و183 طالبا وطالبة ضد البلهارسيا، والطفيليات المعوية بـ 8 إدارات تعليمية.





وأشادت وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ - فى تصريح اليوم السبت - بالدعم الكبير المقدم من المحافظ جمال نور الدين، للقضاء على البلهارسيا فى 2023، مثنية على دور الإدارة المركزية للأمراض المتوطنة. كما وجهت الشكر لكل المشاركين فى الحملات، وأعمال تطعيم الطلاب بالمدارس، وخاصة العاملين والمسئولين بإدارة مكافحة البلهارسيا، والطفيليات المعوية بالمديرية، إضافة للعاملين بالإدارات الصحية.

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