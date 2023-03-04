بطريرك الكاثوليك يترأس اللقاء الدورى لتكوين الكهنة

جدة - نرمين السيد - أقيم اللقاء بالمقر البطريركى، بكوبرى القبة، بمشاركة الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشؤون الإيبارشية البطريركية. وأعطى القمص فرنسيس مراد، راعى كاتدرائية السيدة العذراء مريم، بمدينة نصر، محاضرة اللقاء بعنوان "الكاهن بين القدم والحدث". وانتهى الاجتماع بصلاة القداس الإلهى.

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