بدء الحملة القومية للتطعيم ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بدمياط

جدة - نرمين السيد - وقال مدير عام الطب البيطرى بدمياط، الدكتور إيهاب شكرى - فى بيان اليوم - إن الحملة بدأت صباح اليوم فى كل من شرمساح وكفر تقى بالزرقا السنانيىة وعدد من القرى بكافة أنحاء المحافظة.

وأشار إلى أن الحملة تهدف إلى حماية الثروة الحيوانية من هذه الأمراض، موضحا أن الحملة تستهدف تطعيم 70 ألف رأس من البقر والجاموس، حيث تم توفير كافة التطعيمات اللازمة للحملة.