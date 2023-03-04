جدة - نرمين السيد - وقال مدير عام الطب البيطرى بدمياط، الدكتور إيهاب شكرى - فى بيان اليوم - إن الحملة بدأت صباح اليوم فى كل من شرمساح وكفر تقى بالزرقا السنانيىة وعدد من القرى بكافة أنحاء المحافظة.
وأشار إلى أن الحملة تهدف إلى حماية الثروة الحيوانية من هذه الأمراض، موضحا أن الحملة تستهدف تطعيم 70 ألف رأس من البقر والجاموس، حيث تم توفير كافة التطعيمات اللازمة للحملة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدء الحملة القومية للتطعيم ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بدمياط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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