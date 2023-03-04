محافظ بنى سويف يؤكد دعمه لمؤتمر «إفريقيا مستقبل تجارة مصر»

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم، دعمه لمؤتمر "إفريقيا مستقبل تجارة مصر"، الذى سيتم تنظيمه بالمحافظة، بهدف الارتقاء بملفات الاستثمار ودعم التصدير للعملة الأجنبية.





وأشار إلى أن الاستراتيجية التنموية المحلية العامة تستهدف فى مشروعاتها هذا التوجه والذى يدعم مكانة الاستثمار على أرض المحافظة وذلك فى إطار رؤية مصر 2030، وتوجيهات القيادة السياسية.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، اليوم السبت، مع وفد مجلس إدارة جمعية مستثمرى المناطق الصناعية بالمحافظة، حيث قدم الوفد دعوة للمحافظ لحضور ودعم اللقاء الثانى لمؤتمر "إفريقيا مستقبل تجارة مصر"، والذى سيتم تنظيمه على أرض محافظة بنى سويف.

وأشاد أعضاء مجلس الإدارة - خلال اللقاء - بجهود المحافط ودعمه الكبير لأعمال وجهود الجمعية فى تذليل العقبات والمعوقات التى قد تواجه المستثمرين، مؤكدين أن جمعية المستثمرين شهدت فى الفترة الأخيرة اهتماما كبيرا من الإدارة الشابة بالمحافظة.

وتطرق اللقاء لبعض تفاصيل المؤتمر المزمع تنظيمه يوم الاثنين المقبل، وتتضمن أجندته مناقشة التحديات التى تواجه المصدرين والراغبين فى التصدير، وسبل وآليات التصدير لإفريقيا، وعرض الموضوعات فى هذا الشأن.

وفى سياق آخر، تفقد السكرتير العام بمحافظة بنى سويف حازم عزت، محطة الصرف الصحى بقرية البساتين التابعة لمجلس قروى شريف باشا والتى تعمل بنظام المعالجة الثلاثية بتكنولوجيا، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات المحافظ بتكثيف المتابعة الميدانية لمستوى الخدمات والمرافق بالمدن والقرى للوقوف على مستواها وتذليل أية معوقات أو مشكلات طارئة.