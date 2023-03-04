مستشار الرئيس مشيدا بـ«الدواء المصرية»: تنشر الوعى الصحى للحماية من الأوبئة

جدة - نرمين السيد - استضافت هيئة الدواء المصرية، برئاسة الدكتور تامر عصام، محاضرة علمية عن الاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات، جاءت تحت عنوان: "الاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات"، والتى حاضر بها الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية.





وفي مستهل اللقاء؛ أشاد رئيس هيئة الدواء المصرية بالدور الكبير الذي يقوم به مستشار رئيس الجمهورية فى دعم المنظومة الصحية المصرية بشكل عام، وقطاع الدواء بشكل خاص، وجهوده فى مجال مكافحة فيروس كورونا المستجد، ودعم الاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات.

وفي كلمته، أثنى مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية على الدور التوعوى الذى تقوم به هيئة الدواء المصرية إلى جانب دورها الرقابى، وخاصة دعم برامج الصحة العامة، ونشر الوعى الصحى، والتثقيف الدوائى؛ وهو ما يسهم فى تعزيز الحماية المجتمعية ضد انتشار الأمراض والأوبئة، ويقلل من المخاطر الصحية التى يتعرض لها المواطن المصرى.

يأتي ذلك استكمالًا للمبادرات التي تقوم بها هيئة الدواء المصرية؛ لنشر الوعى والثقافة بالاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات، والحد من ظهور وانتشار السلالات المقاومة لها؛ بما يحقق الاستخدام الآمن والفعال لتلك الأدوية، والحفاظ على الصحة العامة لجميع أفراد المجتمع.

حضر اللقاء الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، والعديد من قيادات الهيئة، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة القومية لترشيد استهلاك مضادات الميكروبات، وأعضاء لجنة إعداد الدستور الدواء المصرى.