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الأهلي أمام القطن.. محمد شريف يقود الهجوم والقندوسي أساسيا

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 4 مارس 2023 06:30 مساءً - أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق الذى سيخوض مباراة القطن الكاميروني بعد قليل والمؤجلة من الجولة الأولى فى دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

 

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

 

خط الدفاع: علي معلول وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني.

 

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وييرسي تاو وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر.

 

خط الهجوم: محمد شريف

 

يتواجد صن داونز في صدارة المجموعة برصيد سبعة نقاط من ثلاثة مباريات فيما يحل الهلال السودانى ثانياً برصيد 6 نقاط من 3 لقاءات فيما يأتي الأهلى ثالثاً برصيد نقطة من مباراتين فيما يحل القطن الكاميرونى رابعاً بدون نقاط بعدما لعب مباراتين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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