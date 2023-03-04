وزير الصحة يجرى جولة ميدانية داخل مستشفى الصحة النفسية بالعباسية

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك إلى جانب أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بأقسام المستشفى، فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية للاهتمام بالصحة النفسية للمواطنين.

وقال وزير الصحة، خلال زيارته، إن ملف الصحة النفسية يأتى على رأس أولويات العمل سواء من حيث تطوير المنشآت الطبية أو التوسع فى الخدمات المقدمة بها.

وأضاف أن الصحة لا تقتصر على الجسد فقط بل التكامل بين الصحة الجسمانية والنفسية والاجتماعية، مؤكدا أهمية الوقاية والعناية الجيدة لأصحاب الاضطرابات النفسية أو المعرضين لها، وإعادة تأهيلهم ودمجهم بالمجتمع.

فى سياق متصل، قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أجرى جولة تفقدية شاملة داخل مبان وأقسام مستشفى الصحة النفسية بالعباسية، والذى يعمل بطاقة 1200 سرير.

وأضاف أن المستشفى يعد واحد من أكبر مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان بمصر، ضمن 23 مستشفى ومركز على مستوى الجمهورية، تقدم خدمات علاجية ووقائية فى الطب النفسى العام، وطب نفس الأطفال والمراهقين، وطب نفسى المسنين، وطب المجتمع، والعلاج التأهيلى للمرضى، وعلاج الإدمان.

ولفت «عبدالغفار»، إلى أن الوزير تابع أنواع العلاج النفسى المقدمة بتلك المستشفيات من خلال أقسام الداخلية والعيادات الخارجية، والتى تتنوع بين جلسات علاجات دوائية، وجلسات تنظيم إيقاع المخ وجلسات نفسية فردية وجماعية.

وتابع «عبدالغفار»، أن العلاج المقدم يشمل أيضا «العلاج التأهيلي» بأشكاله المختلفة، من برامج متخصصة كبرامج علاج إدمان المخدرات والإقلاع عن التدخين، والتأهيل للمرضى النفسيين من البالغين.

وواصل: بالإضافة إلى برامج علاج الاضطرابات النفسية للأطفال والمراهقين، منها برامج التحكم فى الغضب، والعلاج الجماعى للثقة بالنفس للأطفال والمراهقين، وتأهيل أطفال التوحد، والعلاج الجمعى لاضطراب فرط الحركة، ونقص الانتباه فى الأطفال، وغيرها من البرامج المخصصة لمعالجة الاضطرابات النفسية والسلوكية المختلفة.

وأشار «عبدالغفار»، إلى أن الوزير أكد أهمية دور مستشفيات الصحة النفسية فى مواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية والوبائية أو البشرية وما ينتج عنها صدمات أو أزمات نفسية، عن طريق تقديم الدعم النفسى لضحايا، وذلك من خلال فرق الدعم النفسى المنتشرة بمستشفيات الصحة النفسية.

وأوضح «عبدالغفار»، أن الوزير لفت إلى التوسع فى خدمات الصحة النفسية، ودمج خدمات الصحة النفسية بالوحدات الصحية والمراكز الطبية، ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية لدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية.

كما لفت إلى توافر خدمات الدعم النفسى بالعيادات الصديقة للمراهقين، وعيادات المرآة الآمنة، بالإضافة إلى خدمات الاستشارة والتأهيل النفسى المقدمة للشباب والفتيات ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج، وذلك فى الوحدات الصحية.

ونوه «عبدالغفار» بأن الوزير تابع أيضا خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان المقدمة إلكترونيا للمواطنين سواء خلال المنصة الإلكترونية الوطنية للصحة النفسية https://nmhp.mohp.gov.eg/mental/web/ar))، أو الخطوط الساخنة للأمانة العامة للصحة النفسية، المعنية بتقديم الاستشارات النفسية واستقبال استفسارات المواطنين.

وكشف «عبدالغفار» تفاصيل الجولة الشاملة لوزير الصحة داخل مستشفى العباسية، موضحا أن الوزير حرص على تفقد غرف النزلاء داخل أقسام (علاج الإدمان للرجال، وحدة الطب النفسى للبالغين) واطلع الوزير على البرنامج التأهيلى اليومى لنزلاء المستشفى، كما تفقد عيادات المراهقين والأطفال، موجها بتطوير تلك الأقسام ورفع كفائتها، وكذلك تجديد نمط الفرش غير الطبى بغرف إعاشة المحتجزين بتلك الأقسام.

وتابع «عبدالغفار»، أن الوزير تفقد أماكن انتظار المرضى وكذلك ملاعب الأنشطة الرياضية وأماكن الترفيه المخصصة لنزلاء المستشفى، موجها بسرعة إدراج تلك الأماكن ضمن خطة تطوير المستشفى، نظرا لأهميتها كمتنفس ترفيهى هام لمختلف الفئات العمرية.

كما تفقد الوزير الأرض المخصصة لإنشاء مشروع المركز القومى لطب نفسى الأطفال والمراهقين داخل المستشفى، والذى سيقدم خدمات وقائية وعلاجية وبحثية.

وقال «عبدالغفار» إن الوزير أشاد بخدمات عيادات الأطفال، حيث حرص على حضور جلسات علاج «التوحد» و«فرط الحركة»، والتى تقدم من خلال الأطباء والأخصائيين النفسيين المدربين على برامج علاج هذه الحالات، موجها بضرورة رفع إمكانيات عيادات الأطفال والتوسع بها تيسيرا على أسر الأطفال.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير تفقد أيضا أعمال التجهيزات النهائية الجارية بمركز التميز لعلاج أطفال التوحد داخل المستشفى، موجها بسرعة الانتهاء من إمداد المركز بالأجهزة الطبية وغير الطبية وتشغيله خلال الشهر المقبل، ليصبح أول مركز تميز متخصص فى علاج أطفال التوحد.

رافق الوزير خلال زيارته، الدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة للشئون الفنية والحوكمة، والدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة لشئون المشروعات القومية، والدكتورة منن عبدالمقصود أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية.