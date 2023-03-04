وزير التعليم: تنظيم مسابقة البرمجيات الدولية دليل على تميز مصر فى المجال

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، فى مؤتمر الإعلان عن اختيار الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، لتنظيم واستضافة المسابقة الدولية للبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات (ICPC) لطلاب الجامعات.

حضر المؤتمر، خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والدكتور يسرى الجمل مستشار رئيس الأكاديمية ووزير التربية والتعليم الأسبق.

يأتى ذلك إلى جانب الدكتور أسامة إسماعيل مستشار رئيس الأكاديمية للمعلوماتية، ومن مؤسسة ICPC، الدكتور ويليام بيل باوتشر رئيس المؤسسة والمدير التنفيذى للمسابقة، والدكتور جيف دوناهو نائب المدير التنفيذى للمؤسسة، وعدد من السادة سفراء الدول.

وقال الدكتور رضا حجازى: "إن مشاركتنا فى هذا الحدث تمثل إحدى ثمار الجهود التى تبذلها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبناء الجمهورية الجديدة، التى يأتى فى مقدمتها وعلى رأس أولوياتها الاهتمام بالتعليم وتطويره، ودمج التكنولوجيا بالعملية التعليمية".

وأعرب الدكتور رضا حجازى، عن سعادته بالمشاركة فى هذا المؤتمر، الذى يعلن بشكل رسمى عن اختيار الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجبا والنقل البحرى لتنظيم واستضافة المسابقة على أرض مصر، بعد منافسة قوية من خمس دول أخرى، حيث تعد هذه المسابقة أكبر وأقدم مسابقة دولية للبرمجيات.

وأضاف الدكتور رضا حجازى، أن الجيل الحالى هو جيل رقمى، وأن ما تم من تطور فى هذا المجال إذا لم يتم تعليمه للطلاب بمدخل وتعليم رقمى نكون أهدرنا جزءا من قدراته، وتأهيله لعلوم المستقبل.

وتابع أنه بحلول عام 2025 ستختفى ملايين الوظائف، فى حين أنه سيتم استحداث ملايين من الوظائف الجديدة التى يجب أن نعد شبابنا من أجلها.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن ثورات التكنولوجيا وعلوم الحاسب والبرمجة والتطورات السريعة فى هذا المجال دعت إلى تحسين قدرات أبنائنا الطلاب على إيجاد حلول مبتكرة للمشكلات المحيطة بهم، من خلال استخدام تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة، والاستعداد للثورة الصناعية الخامسة.

وأوضح أن العديد من الدراسات المتخصصة، تشير إلى أن هناك تغييرا كبيرا فى مصفوفة المهارات التى يتطلبها سوق العمل العالمى.

وأكد وزير التربية والتعليم، أنه فى هذا الإطار، انتهجت الوزارة استراتيجية فى استخدام التكنولوجيا فى التعليم فى المدارس، وتقدمت بخطوات واضحة فيه، وبذلت جهود ملموسة فى تنفيذ هذه الاستراتيجية، إيمانا منها بأن إعداد الطلاب الموهوبين فى تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات هو السبيل إلى التواصل مع عصر المعلوماتية، وجسر العبور إلى التعليم العالى بعقول قادرة على صياغة مستقبل أفضل.

وقال وزير التربية والتعليم: "إننا نثق فى قدرة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى على تنظيم هذه المسابقة العالمية، والتى ستكون بالتأكيد واحدة من أكبر مسابقات ICPC على مدى تاريخها.

وواصل: سيكون عدد المتسابقين هذا العام أكثر من الضعف، وهو ما يمثل تحديا كبيرا، ولكنه ليس بجديد على الأكاديمية، التى طالما نظمت مثل هذه المسابقات، العديد من المرات من قبل، والتى تأخذ على عاتقها مهمة إعداد كوادر مدربة قادرة على الالتحاق بسوق العمل، وتنفيذ مشروعات الأتمتة فى مختلف الدول العربية والأفريقية.

وأشار إلى أن الأكاديمية العربية منذ عام 2007 وحتى الآن هى المقر الإقليمى للمسابقة بالمنطقة العربية وقارة أفريقيا، وتنظم كل عام التصفيات العربية والأفريقية لهذه المسابقة، ونجحت الأكاديمية فى زيادة عدد المشاركين من 45 فريقا من ست دول عربية عام 2007 إلى 3800 فريق من 28 دولة عربية وأفريقية فى عام 2022، مؤكدا أنه فى كل المحافل العلمية لا يوجد خاسر، لأن جميع المشاركين فى مثل هذه المسابقة يفوز بالخبرة، والمعرفة العملية والتقنية.

وفى ختام كلمته، تقدم الدكتور رضا حجازى بالشكر والتقدير لكل من شارك فى هذه الجهود التى بوأت مصر هذه المكانة التى تجعل من كل مصرى يفتخر بما وصلنا وما سوف نصل إليه خلال السنوات القليلة القادمة، لأننا بالفعل نسير على الطريق الصحيح.

كما وجه الوزير الشكر للدكتور إسماعيل عبدالغفار على جهده الصادق، وتعاونه المستمر مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ودعمه المتواصل للعديد من المبادرات مع الوزارة فى مجال تكنولوجيا المعلومات.

يذكر أن المسابقة الدولية للبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات ICPC تعد أكبر وأقدم مسابقة دولية للبرمجيات، وتهدف إلى تشجيع الطلاب على تطوير مهاراتهم فى البرمجة، واستخدام طرق الحل المنهجى للمشكلات بواسطة الحاسب الآلى، من أجل مواكبة متطلبات العصر، الذى أصبحت فيه لغات البرمجة من الأسس الهامة فى الحياة اليومية، ومنذ عام 1970 يتم تنظيم هذه المسابقة كل عام بإحدى الدول، برعاية أفضل الجامعات على مستوى العالم.

وتستضيف مصر هذه المسابقة فى مدينة السلام، مدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل من هذا العام، بمشاركة ما يقرب من 60 ألف طالب وطالبة من 115 دولة مختلفة فى مجال البرمجة على عدة مستويات، للوصول إلى التصفيات النهائية لأفضل 150 فريقا، يتم اختيارهم من بين أكثر من 20 ألف فريق مشارك.