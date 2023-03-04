رئيس هيئة الرعاية الصحية يبحث مع السفير البلجيكى تعزيز التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك لمناقشة أوجه التعاون الثنائى بين البلدين، بما يعزز علاقات التعاون فى مجال الرعاية الصحية، ويدعم تحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.

ورحب الدكتور أحمد السبكى، بالسفير البلجيكى، مشيدا بالعلاقات الثنائية بين مصر وبلجيكا، فى شتى مجالات الرعاية الصحية.

كما أكد حرص الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على تحقيق التنمية الشاملة، وعلى رأسها التنمية الصحية فى كل ربوع مصر.

ولفت إلى ما شهدته مصر خلال الآونة الأخيرة من تطورات هائلة فى قطاع الرعاية الصحية من خلال مشروع التأمين الصحى الشامل، والذى يعد أهم وأضخم مشروع قومى فى التاريخ للإصلاح الصحى الشامل، حيث جرى تنفيذه فى 6 محافظات حتى الآن.

وقال السبكى، إن الهيئة تعمل على تنمية العلاقات فى مجال الرعاية الصحية مع شركاء التنمية الدوليين لتعزيز التعاون المشترك، وتعظيم الاستفادة من الخبرات الدولية المتميزة، وبما يساهم فى تشجيع مشاركة الشركات العالمية الرائدة فى القطاع الطبى للاستثمار فى مجال الرعاية الصحية بمصر، وزيادة حجم الاستثمارات بها، وخاصة بعد ما أتاحته منظومة التأمين الصحى الشامل من فرص استثمارية واعدة بهذا المجال.

وأشار السبكى، إلى دراسة نموذج الشراكات الحكومية مع القطاع الخاص فى دولة بلجيكا كأحد النماذج الأوروبية الناجحة.

جاء ذلك فى إطار تبادل الخبرات والتعاون المشترك، استعرض الدكتور أحمد السبكى مع سفير بلجيكا أهم وأبرز مظاهر تطورات الدولة المصرية فى قطاع الرعاية الصحية، والتجربة المصرية الرائدة فى الإصلاح الصحى الشامل، والتغطية الصحية الشاملة.

واستعرض السبكى، إمكانات وتجهيزات منشآت هيئة الرعاية الصحية، وما تشمله من بنية تحتية قوية للمنشآت الطبية، واعتماد وتسجيل المنشآت الطبية وفقا لأعلى المعايير العالمية، وتطبيق مفاهيم الحوكمة الإكلينيكية، وتوفير خدمات فندقية.

يأتى ذلك فضلا عن امتلاكها كوادر طبية وإدارية مؤهلة على أعلى مستوى، وتقديم خدمات طبية بمستوى عالمى متميز، وتفعيل استخدام تكنولوجيا الرعاية الصحية، داعيا إلى تعميق التعاون مع بلجيكا فى شتى مجالات الرعاية الصحية.

وناقش الاجتماع، التعاون لاتفاقية توأمة مع كبرى مستشفيات بلجيكا، وعلى رأسهم مستشفيى ليوفين وجينت لتبادل الخبرات فى مجال جراحات العظام والأورام، وكذلك التعاون وتبادل الخبرات فى مجالات الرعاية الطبية المتقدمة، وتكنولوجيا الرعاية الصحية، ورقمنة الخدمات، والصيدلة الإكلينيكية، وتنمية قدرات مقدمى الخدمة، ما يساهم فى استمرارية الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية للبلدين.

من جانبه، أشاد السفير البلجيكى فرانسوا كورنيه، بالطفرة الهائلة التى تشهدها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأهمها فى مجال الرعاية الصحية، حيث تحققت إنجازات عديدة ومبادرات ومشروعات عملاقة.

كما أعرب، عن إعجابه الشديد بحجم إنجازات هيئة الرعاية الصحية فى تلك الفترة القصيرة، وسعيها لتعزيز الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة وصياغة مستقبل أفضل للرعاية الصحية فى مصر.

وأكد حرص بلاده على التعاون مع مصر فى المجالات ذات الأولوية، لا سيما الرقمنة الصحية، والشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص، مشيرا إلى أن بلجيكا ومصر شريكان وثيقان ويتمتعان بصداقة وعلاقات قوية فى العديد من المجالات.

وشارك اللقاء من جانب هيئة الرعاية الصحية، كل من الدكتور هانى راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة، والدكتور شريف كمال، مستشار رئيس الهيئة للشئون الصيدلية وإدارة الدواء.

جاء ذلك إلى جانب الدكتور أحمد حماد، مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفنى لرئيس الهيئة، والدكتور أحمد عاطف، المشرف العام على التعاون الدولى والعلاقات الخارجية، والدكتورة شيماء عبدالله، نائب مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفنى لرئيس الهيئة.