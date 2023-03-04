شباب التحالف الوطنى بالمنيا: فخورون بزيارة الرئيس السيسى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أعرب شباب التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بمحافظة المنيا عن سعادتهم الغامرة بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الخميس الماضى، للمحافظة ومتابعة المشروعات القومية والتنموية.





وقال الشباب إنَّ الزيارة تعكس اهتمام الرئيس السيسى بالمحافظات والأقاليم خصوصًا أنه حريص على التنمية المجتمعية والارتقاء بالمناطق البعيدة، مؤكدين أنهم فخورين بزيارة الرئيس السيسى كما أنهم سعداء بحديثه بعد توجيه الشكر لهم على الجهد التطوعى الذين يقومون به فى المحافظة.

ووجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسى، رسالة شكر لشباب التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى والذى اصطف 1.500 شاب منهم لاستقباله فى قرية المعصرة بمحافظة المنيا.

وتستهدف زيارة الرئيس السيسى إلى محافظة المنيا، تفقد ما تم إنجازه من تنمية وتطوير فى المحافظة وقراها وبمدينة المنيا الجديدة، فى إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين فى صعيد مصر.