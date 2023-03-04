«معلومات الوزراء»: تقديم الرعاية الصحية لـ3 ملايين مواطن فى 2022

جدة - نرمين السيد - وقال التقرير، إن مصر تواصل تعزيز مكانتها كأكبر منتج للأدوية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتمضى قدمًا نحو تحقيق أهدافها الطموحة لتوطين صناعة الدواء وتعميق التصنيع المحلى للأدوية، كما يتم بذل جهود مكثفة للارتقاء بالصناعة المحلية فى مجال الأدوية الحاصلة على براءات اختراع.

وأضاف أن الحكومة تسعى إلى تطوير مراكز الرعاية الصحية من خلال زيادة استثمارات القطاع الخاص، وتسريع عملية الرقمنة فى صناعة الأدوية كجزء من الهدف الأوسع المتمثل فى تحقيق التأمين الصحى الشامل، فقد نجحت مصر فى تقديم الرعاية الصحية والعلاج لأكثر من 3 ملايين مواطن فى عام 2022 بتكلفة إجمالية قدرها 15.5 مليار جنيه مصرى.

وتابع: "وعليه، تحتفظ وكالة فيتش بوجهة نظر إيجابية حول نمو سوق الوصفات الطبية فى مصر على المدى المتوسط إلى الطويل، حيث تعتبر أساسيات السوق داعمة على نطاق واسع نظرًا لتزايد عدد السكان، حيث تتوقع الوكالة ارتفاع معدلات الإنفاق على العقاقير الطبية فى مصر من 59 مليار جنيه فى عام 2022 إلى 66 مليار جنيه فى عام 2023، ثم إلى 92.7 مليار جنيه مصرى فى عام 2027، مما يوضح أن السوق سجلت نموًا خلال فترة الخمس سنوات بنسبة 10.1٪ بالعملة المحلية".

وأشار إلى أن الوكالة تتوقع أيضًا ارتفاع قيمة سوق الأدوية المصرىة الحاصل على براءة اختراع من 32.6 مليار جنيه مصرى فى عام 2022 إلى 35.8 مليار جنيه مصرى فى عام 2023، وإلى 46.5 مليار جنيه مصرى فى عام 2027، مما يُبشّر بنمو السوق وفق معدل نمو سنوى مركب لمدة خمس سنوات يبلغ 8٪ بالعملة المحلية.

وأوضح أنه على المدى الطويل، ستؤدى الاستثمارات الخاصة إلى زيادة معدلات الإنفاق الصحى فى مصر وتحسين تقديم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة فى المستشفيات، حيث يُعتبر سوق الأدوية فى مصر من بين أكبر الأسواق فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتبلغ قيمته 69.2 مليار جنيه مصرى "3.6 مليارات دولار أمريكى" فى عام 2022، وهو ما يمثل 17.6٪ من إجمالى إنفاق الدولة على الرعاية الصحية.