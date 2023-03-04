وزير التنمية المحلية ومحافظ قنا يفتتحان معارض أهلا رمضان بقرية خزام (صور)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بقرية خزام التابعة لمركز قوص وفى ميدان الساعة بمدينة قنا، ضمن سلسة أهلا رمضان، التى تم تنظيمها على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

حضر الافتتاح، الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، والدكتور هشام الهلباوى مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، وقيادات المحافظة.

وأجرى وزير التنمية المحلية ومحافظ قنا، جولة لمتابعة فى المعارض، لمتابعة أسعار وجودة السلع والمنتجات المعروضة، والتى تتنوع وتضم كل السلع الأساسية للمواطنين من الزيت والسكر والأرز واللحوم، وغيرها من السلع الضرورية قبل شهر رمضان المبارك.

وأشاد اللواء هشام آمنة، بجودة المنتجات المعروضة، داخل المعارض، وشدد على ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة على السلع بجميع أجنحة المعارض.

ولفت إلى أهمية مواصلة الجهود واستمرار التنسيق والتعاون الكامل مع مختلف الجهات المعنية بالمحافظة، لتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمعارض الثابتة والمتحركة، لإحكام السيطرة على الأسعار، ومنع حجب السلع عن المواطنين واحتكارها واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ قنا، إنشاء 10 معارض أهلا رمضان، بمراكز المحافظة، لمحاربة الغلاء وبيع جميع السلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنين بأسعار مخفضة وتنافسية عن مثيلتها فى الأسواق.

وأضاف أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالتوسع فى فتح معارض أهلا رمضان للسيطرة على ارتفاع الأسعار وتحقيق الانضباط بها.

وتابع الداودى، أن المحافظة تمتلك منظومة متكاملة من المنافذ الثابتة والمتحركة، لبيع المواد الغذائية والاستهلاكية، بأسعار مناسبة للمواطنين من خلال 766 منفذ بيع، بواقع 15 منفذا لمشروعات الأمن الغذائى التابعة لمحافظة قنا و48 منفذ أمن غذائى بمراكز المدن.

جاء ذلك إلى جانب 10 معارض أهلا رمضان و16 منفذا ثابتا، و4 متحرك تابعة لجهاز أمان و13 منفذا ثابتا و9 متحركة تابعة لجهاز الخدمة الوطنية و26 منفذا ثابتا، و9 متحركة تابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة و481 منفذا تابعة لجمعيتى، و123 منفذا للجمعيات الاستهلاكية و12 للمجمعات الاستهلاكية.

وأشار إلى أن محافظة قنا والوحدات المحلية التابعة لها تقدم جميع التسهيلات، من حيث توفير الأراضى، والتجهيزات اللازمة لإقامة المعارض لتشجيع كبار التجار على بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، للتخفيف عن كاهل المواطنين.