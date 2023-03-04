الأوقاف: انطلاق دورات فقه الصيام بالمديريات الإقليمية استعدادا لشهر رمضان

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الأوقاف - فى بيان اليوم - أن دورات فقه الصيام، تستمر على مدى 10 أيام بالمديريات الإقليمية بالقاهرة، الإسماعيلية، السويس، الدقهلية، أسيوط، الإسكندرية، سوهاج، دمياط، الشرقية، والبحيرة.

يأتى ذلك فى إطار خطة الأوقاف، استعدادا لشهر رمضان المبارك 1444هــ، واستمرارا لخطة الوزارة فى التدريب والتأهيل المستمر، لصقل الأئمة علميا ومعرفيا.