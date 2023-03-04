الرى: إجراء دراسة متكاملة لمنظومة الصرف الزراعى بوادى النقرة ونصر النوبة

ووجه الدكتور سويلم بسرعة استكمال أعمال الصيانة وتوفير قطع الغيار اللازمة لضمان استمرارية عمل وحدات محطات الرفع، وإنهاء أعمال العمرات المطلوبة طبقاً للبرنامج الزمنى الموضوع، وتفعيل نظم الحماية للوحدات للحفاظ عليها، لضمان استمرارية التشغيل بالوحدات طبقا لعدد الساعات المطلوبة.
كما تفقد ترعة النقرة الرئيسية، حيث وجه بسرعة نهو أعمال تكريك وتجريف الترعة بطول 13.20 كيلومتر فى المسافة من كيلو 6.80 وحتى كيلو 20، مع سرعة نهو أعمال الرفع المساحى وإعداد العقود والطرح لأعمال تكريك المسافات المتبقية من الترعة، كما وجه الدكتور سويلم بإجراء دراسة متكاملة لمنظومة الصرف الزراعى بالمنطقة.
كما تفقد الدكتور سويلم محطتى الطويسة القديمة والجديدة بمنطقة نصر النوبة، موجهاً بسرعة رفع كفاءة محطة خلط خور السيل 1 الداعمة لمنظومة الرى بالمنطقة، مع توفير وحدة طوارئ بالمنطقة.
والتقى الدكتور سويلم بالمنتفعين بمنطقتى وادى النقرة ونصر النوبة وإستمع إلى طلباتهم واقتراحاتهم، حيث أكد أهمية قيام المزارعين بترشيد استخدام المياه بالمنطقة من خلال استخدام أنظمة الرى الحديث بأراضيهم، لافتا إلى قيام الوزارة من جانبها بسرعة نهو أعمال تكريك قناة وادى النقرة الرئيسية ونهو أعمال الصيانة بمحطات الرفع بوادى النقرة.
جدير بالذكر أن زمام منطقة وادى النقرة يقدر بـ65 ألف فدان يتم ريها من خلال 11 محطة رفع وشبكة من الترع الرئيسية والفرعية التى يبلغ طولها الإجمالى 154 كيلومترا، كما تضم المنطقة عدد من القرى و5 مرشحات مياه شرب لخدمة هذه القرى.
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