محافظ الأقصر يتفقد عددا من المشروعات الخدمية والتنموية الجارى تنفيذها

جدة - نرمين السيد - رافق المحافظ خلال جولته، على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، والمهندس أسعد مصطفى مسئول الجهاز المركزى للتعمير بالمحافظة، وأحمد أبوعيش سكرتير مدينة الأقصر، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وشملت جولة محافظ الأقصر، تفقد أعمال تطوير سوق الخضر والفاكهة بشرق السكة الحديد، انتهت أعمال المرحلة الأولى من التطوير بمسطح 1300 متر بنسبة تنفيذ 95 %، وجار العمل فى المرحلة الثانية والتى تشمل الجزء الأوسط بعدد 89 باكيه، ومن المقرر أن تشمل أعمال تطوير سوق الخضر والفاكهة إعادة تخطيط البايكات بالسوق على مساحة 3725 م2.

وتفقد محافظ الأقصر، أعمال تطوير موقف سيارات الحبيل وموقف سيارات الزينية، واللذان يتسعان لعدد 289 سيارة سرفيس.

يأتى ذلك فى إطار خطة الدولة لإنشاء وتطوير مواقف السيارات بما يتسم مع الطابع الحضارى والنموذجى والجمالى، وتطوير وتحديث الأسواق الرسمية والعشوائية، وإنشاء أسواق حديثة مطورة بديلة بما يحقق حياة كريمة للمواطنين.

وتابع المحافظ، أعمال رصف طريق الحبيل الزراعى الرئيسى بداية من منطقة الزناقطة بمدينة الأقصر حتى شادر الحبيل بمدينة البياضية بطول 4 كم، بما يساهم فى فتح محاور مرورية جديدة.

ويربط الطريق نجوع الحبيل والبغدادى بالبياضية مع مدينة الأقصر، كما تابع المحافظ آخر مستجدات أعمال مشروع الصرف الصحى بقرية الحبيل، حيث وجه المحافظ بسرعة إنهاء الأعمال المتبقية من المشروع وتم التوجيه بالبدء فى أعمال رصف الشارع الرئيسى بقرية الحبيل بالتوازى مع الانتهاء من أعمال الصرف الصحى.

واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال مشروع تطوير موقف سيارات البياضية الذى تنفذه إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والذى وصلت نسبة التنفيذ به إلى 95%، والذى تضمن إنشاء مسجد بسعة 200 مصلى لخدمة الموقف، وإنشاء عدد (11) محلا تجاريا جديدا، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال تطوير شاملة بالموقف وعمل أسوار تحيط بالموقف مع تطبيق طابع الهوية البصرية الخاص بالمحافظة، وجار الانتهاء من أعمال الرصف وتركيب الإنترلوك داخل الموقف.

ووجه محافظ الأقصر، بدراسة ووضع التصور الملائم لاستغلال المساحات الفضاء أمام الموقف بما يعود بالنفع على المواطنين مع إضفاء المظهر الحضارى والجمالى وتحسين الصورة البصرية بالمنطقة.

كما استمع المحافظ، خلال الجولة إلى أراء ومطالب عدد من المواطنين، موجها بتلبية المطالب الخاصة بهم والتواصل مع جهات الاختصاص للاستجابة لتلك المطالب وحلها.