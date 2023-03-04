وزير التنمية المحلية ومحافظ قنا يتفقدان عدداً من المشروعات الإنتاجية لتوفير السلع...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 مارس 2023 04:26 مساءً - قام اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا بجولة ميدانية لمشروعات الأمن الغذائي بالمعنا لمتابعة تجربة محافظة قنا الرائدة في مجال الأمن الغذائي لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر واللواء حسام حموده السكرتير العام للمحافظة واللواء محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد

حيث تفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ قنا محطة الألبان 1 والتي تضم ٣٥٠ رأس ماشية وتقع المحطة على مساحة ١٢.٥ فدان ، وتفقدا محطة إنتاج البيض والتي تقع علي مساحة ١٣ فدان بطاقة ٥٥٠ كرتونة بيض / يوم ويتم طرح البيض فى منافذ البيع التابعة للمحافظة بأسعار مخفضة ، وأطلعا أيضاً علي مزرعة الإنتاج السمكي، والتي تتكون من حوض تحضين وحوضين للتربية وحوض للصرف ومبنى إداري وتبلغ طاقتها الإنتاجية ٣.٥ طن للحوض في الدورة الواحدة.

وتابع وزير التنمية المحلية ومحافظ قنا جولتهما الميدانية بزيارة عدد من الصوبات الجديدة ضمن مشروع الصوب الزراعية والذي يضم ٥٨ صوبه لزراعة الخضروات المختلفة( طماطم شيرى- طماطم بلدى- خيار- فلفل ) والتي تقع علي مساحة ١٠ فدان حيث تتم زراعتها بنظام الرى الحديث ويتم فيها استخدم سماد عضوي نقى، لحماية البيئة من التلوث والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

واختتم وزير التنمية المحلية ومحافظ قنا جولتهم بمتابعة مشروع تطوير ورفع كفاءة محطة أمهات دواجن قنا والذي يتم تنفيذه تحت إشراف جهاز تعمير جنوب الصعيد في مدة ٦ أشهر بتكلفة تقديرية ٥٠ مليون جنيه، حيث ان اجمالي عدد البيض المستهدف ٢ مليون ١١٢ الف لاجمالي القطيع ، وسوف تشمل الأعمال تطوير عدد ٤ عنابر لتربية الأمهات كمرحله اولى بالاضافه الى المبنى الاداري وانشاء ثلاجة رئيسية لتخزين البيض ومخزن للمستلزمات وقطع الغيار.

وأشاد وزير التنمية المحلية بجهود اللواء أشرف الداودي محافظ قنا الكبيرة في تطوير مشروعات الأمن الغذائي وذلك تماشياً مع خطة الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المنتجات والسلع الزراعية والغذائية الأساسية ، لا سيما فيما يتعلق بالسلع الرئيسية التي يحتاجها المواطن بأسعار مخفضة عن مثيلتها في السوق المحلية؛ وأشار اللواء هشام آمنة إلي أن تلك المشروعات تساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتعظيم الاستفادة الموارد المتاحة بالمحافظات لتلبية لاحتياجات المواطنين بمختلف مدنها.