أخبار مصرية

الشرطة البريطانية: ليس هناك قلق عقب تقارير عن سماع دوى انفجار بمدينة ليستر

0 نشر
0 تبليغ

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 4 مارس 2023 03:30 مساءً - قالت شرطة ليسيسترشاير البريطانية، إنها تلقت مكالمات عديدة تتعلق بصوت انفجار كبير سمع من أجزاء مختلفة من المدينة والمحافظة، مضيفاة: ليس هناك قلق عقب تقارير عن سماع دوي الانفجار.

 

وأعلنت وسائل إعلام بريطانية، اليوم السبت، وقع صوت انفجارات ضخمة في مدينة ليستر، وأفاد العشرات من الأشخاص في المدينة وحولها أنهم سمعوا دوي انفجار أو دوي دوي فوق رؤوسهم.

 

وسادة حالة من الهلع في صفوف سكان المنطقة التى سمع فيها الانفجار، دون أن تكشف السلطات سبب الانفجار.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا