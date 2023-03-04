سويلم يتفقد منطقتى وادى النقرة ونصر النوبة بأسوان للإطمئنان على منظومة الرى

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 مارس 2023 03:29 مساءً - - تفقد ترعة النقرة الرئيسية ومحطات وادى النقرة والطويسة القديمة والجديدة

- الدكتور سويلم يطالب المنتفعين بترشيد إستخدام المياه من خلال إستخدام أنظمة الرى الحديث بأراضيهم

الدكتور سويلم يوجه بالآتى :

- نهو الأعمال الحالية لتكريك وتجريف ترعة النقرة الرئيسية ، ونهو إجراءات الطرح لتكريك باقى المسافات

- إستكمال أعمال الصيانة والعمرات وتوفير قطع الغيار لضمان إستمرارية عمل وحدات محطات الرفع

- رفع كفاءة محطة خلط خور السيل ١ وتوفير وحدة طوارئ بمنطقة نصر النوبة

- إجراء دراسة متكاملة لمنظومة الصرف الزراعي بالمنطقة

في إطار زيارة سيادته لمحافظة أسوان .. قام السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بتفقد منطقتى وادى النقرة ونصر النوبة .

وتفقد الدكتور سويلم محطه النقره الرئيسية رقم ١ الواقعة على نهر النيل والتى تغذى منطقة وادى النقرة بالمياه ، كما تفقد سيادته محطات النقرة ٢ و ٣ و ٤ والتى تقوم برفع المياه بالتتابع وصولاً للأراضى الزراعية بوادى النقرة .

و وجه الدكتور سويلم بسرعة إستكمال أعمال الصيانة وتوفير قطع الغيار اللازمة لضمان إستمرارية عمل وحدات محطات الرفع ، وإنهاء أعمال العمرات المطلوبة طبقاً للبرنامج الزمنى الموضوع ، وتفعيل نظم الحماية للوحدات للحفاظ عليها ، لضمان إستمرارية التشغيل بالوحدات طبقا لعدد الساعات المطلوبة .

كما تفقد سيادته ترعة النقرة الرئيسية ، حيث وجه سيادته بسرعة نهو أعمال تكريك وتجريف الترعة بطول ١٣.٢٠ كيلومتر فى المسافة من كيلو ٦.٨٠ وحتى كيلو ٢٠ ، مع سرعة نهو أعمال الرفع المساحى وإعداد العقود والطرح لأعمال تكريك المسافات المتبقية من الترعة ، كما وجه الدكتور سويلم بإجراء دراسة متكاملة لمنظومة الصرف الزراعي بالمنطقة .

كما تفقد الدكتور سويلم محطتى الطويسة القديمة والجديدة بمنطقة نصر النوبة ، موجهاً بسرعة رفع كفاءة محطة خلط خور السيل ١ الداعمة لمنظومة الرى بالمنطقة ، مع توفير وحدة طوارئ بالمنطقة .

والتقى الدكتور سويلم بالمنتفعين بمنطقتى وادى النقرة ونصر النوبة وإستمع إلى طلباتهم وإقتراحاتهم ، حيث أكد سيادته على أهمية قيام المزارعين بترشيد إستخدام المياه بالمنطقة من خلال إستخدام أنظمة الرى الحديث بأراضيهم ، مؤكداً على قيام الوزارة من جانبها بسرعة نهو أعمال تكريك قناة وادى النقرة الرئيسية ونهو أعمال الصيانة بمحطات الرفع بوادى النقرة .

الجدير بالذكر أن زمام منطقة وادى النقرة يقدر بـ ٦٥ ألف فدان يتم ريها من خلال ١١ محطة رفع وشبكة من الترع الرئيسية والفرعية التى يبلغ طولها الاجمالى ١٥٤ كيلومتر ، كما تضم المنطقة عدد قرى و (٥) مرشحات مياه شرب لخدمة هذه القرى .