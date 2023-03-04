توصيات المؤتمر الإقليمى الأول لوزارة التضامن

جدة - نرمين السيد - شهد المؤتمر، حضور 12 دولة عربية و5 وزراء، بالإضافة إلى ممثلى الهيئات الدولية والإقليمية والجمعيات الأهلية، وجاءت التوصيات كالتالى:

المحور الاستراتيجى:

التأكيد على مقررات القمم العربية فى دورتها العادية والتنموية، ومقررات مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ذات الصلة بسياسات الرعاية الاجتماعية وتحقيق الأمن المجتمعى، وفى مقدمة ذلك الإطار الاستراتيجى العربى للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، والاستراتيجية العربية لكبار السن، والعقد العربى الثانى لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة 2023-2032، وغيرها من الاستراتيجيات والبرامج والخطط فى مجالات الأسرة والطفولة، ودعوة المجلس إلى تقديم الدعم اللازم للدول الأعضاء بناء على طلبها لتنفيذ تلك الاستراتيجيات والبرامج والخطط على المستوى الوطنى.

دعوة مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب للعمل على دعم تنفيذ سياسات للرعاية والحماية الاجتماعية للدول العربية، انطلاقاً من النهج الحقوقى، وبما يدعم الجهود العربية الرامية إلى تنفيذ التنمية الاجتماعية المستدامة بمختلف أبعادها.

العمل على إعداد استراتيجية عربية لمكافحة ظاهرة التشرد والتسول، بما فى ذلك خارطة طريق لكافة المعنيين بالتركيز على الجوانب التشريعية والاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة.

وضع آلية موحدة نحو التكامل الأسرى والتكافل المجتمعى لمنع فصل الأطفال عن أسرهم الطبيعية والممتدة، والتدرج نحو الرعاية البديلة شبه الأسرية، مع إيجاد منظومة وطنية ميسرة للكفالة، بما فى ذلك آليات متابعة المصلحة الفضلى للطفل وسلامة وتنمية الأطفال المكفولين داخل البلاد وخارجها، والنظر فى إنشاء اتحاد عربى لكفالة الأطفال فاقدى الرعاية الأسرية تحت مظلة جامعة الدول العربية.

دعم تنفيذ الاستراتيجية العربية لمهننة العمل الاجتماعى التى أقرتها القمة العربية فى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فى عام 2022.

المحور التمويلى:

إعداد خطط لتدبير التمويل اللازم لضمان تنفيذ سياسات الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية لخدمة الفئات المستهدفة، بشكل تشاركى وبما يضمن الاستدامة.

الترحيب بالمقترح المقدم من مصر بشأن طرح موضوع المسؤولية الاجتماعية للبنوك والمصارف ومؤسسات التمويل ومؤسسات الزكاة العربية نحو قضايا الرعاية والحماية الاجتماعية، ووضع ذلك الموضوع على أجندة مؤتمر مؤسسات التمويل العربية الذى سينعقد فى مايو المقبل بالشراكة مع جامعة الدول العربية.

وضع آلية لحوكمة الموارد ومصادر التمويل واستقبال وتصنيف التبرعات فى مجال الرعاية الاجتماعية واستخدامها الاستخدام الأمثل.

المحور المؤسسى:

استحداث آليات للرصد والرقابة والمتابعة والتقييم لمنظومة الرعاية الاجتماعية بما يضمن الحوكمة والجودة بمشاركة فعالة من منظمات المجتمع المدنى، ومع تعظيم دور الرقابة المجتمعية، ووضع آلية للإبلاغ والمساءلة.

ميكنة قواعد بيانات الرعاية الاجتماعية والربط الشبكى بين الجهات المعنية بالمنظومة.

وضع منظومة متخصصة لاعتماد الاخصائيين الاجتماعيين والمتطوعين العاملين فى مجال الرعاية الاجتماعية، مع اعتبار وضع نظام للحافز والترقى بالإنتاج وبالممارسات المهنية الإيجابية.

عمل دراسة وافية حول التكلفة والعائد للموازنات المخصصة لقطاع الرعاية الاجتماعية، على أن يتم حساب أثر الموازنة على الأمن المجتمعى وعلى التنمية المستدامة.

المحور الإعلامى والمعرفى:

تحسين الصورة الذهنية لدى العالم العربى فيما يتعلق بمهنة الأخصائى الاجتماعى تقديراً لدوره فى العمل الاجتماعى من خلال تضافر جهود كل الجهات المعنية.

تبادل التجارب الرائدة فيما يخص ملف الرعاية الاجتماعية، والاستفادة من الممارسات الدولية الإيجابية، وفى إطار تنفيذ الالتزامات الإقليمية والأممية ذات الصلة.

التأكيد على عقد مؤتمر عربى دولى بشكل دورى حول سياسات الرعاية الاجتماعية وتحقيق الأمن المجتمعى.