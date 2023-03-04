محافظ الغربية يفتتح معرض «أهلا رمضان» بكفر الزيات

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية أن المحافظة مستمرة فى التوسع بإنشاء المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة لتوفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.





جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ لمعرض "أهلا رمضان" الثابت بمدينة كفر الزيات، بحضور الدكتور طلعت عبدالقوى عضو مجلس النواب، النائب محمد عريبى عضو مجلس الشيوخ وعادل داوود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات.

وأشاد المحافظ خلال تفقده للمعرض بتنوع المنتجات وجودتها وتغطيتها لكافة الاحتياجات الأساسية التى تهم المواطن، وخاصة السلع الغذائية الأساسية كالأرز، السكر، الزيت، السمن وبيض المائدة، موجهاً الشكر لمؤسسات المجتمع المدنى لتعاونها المستمر مع كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح رحمى أن المحافظة قامت بإنشاء 15 معرض أهلا رمضان داخل كافة المدن والأحياء، إلى جانب المنافذ الثابتة والمتحركة والشوادر، مشيراً إلى الاستعداد لافتتاح عدد آخر من تلك المنافذ من أجل توفير احتياجات المواطنين، موجهاً مديريات التموين، الطب البيطرى والصحة بمواصلة الحملات اليومية على كافة المنافذ والأسواق والسلاسل التجارية للتأكد من جودة السلع وتوافرها، وعدم المغالاة فى أسعارها.