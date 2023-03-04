جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ لمعرض "أهلا رمضان" الثابت بمدينة كفر الزيات، بحضور الدكتور طلعت عبدالقوى عضو مجلس النواب، النائب محمد عريبى عضو مجلس الشيوخ وعادل داوود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات.
وأشاد المحافظ خلال تفقده للمعرض بتنوع المنتجات وجودتها وتغطيتها لكافة الاحتياجات الأساسية التى تهم المواطن، وخاصة السلع الغذائية الأساسية كالأرز، السكر، الزيت، السمن وبيض المائدة، موجهاً الشكر لمؤسسات المجتمع المدنى لتعاونها المستمر مع كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.
وأوضح رحمى أن المحافظة قامت بإنشاء 15 معرض أهلا رمضان داخل كافة المدن والأحياء، إلى جانب المنافذ الثابتة والمتحركة والشوادر، مشيراً إلى الاستعداد لافتتاح عدد آخر من تلك المنافذ من أجل توفير احتياجات المواطنين، موجهاً مديريات التموين، الطب البيطرى والصحة بمواصلة الحملات اليومية على كافة المنافذ والأسواق والسلاسل التجارية للتأكد من جودة السلع وتوافرها، وعدم المغالاة فى أسعارها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الغربية يفتتح معرض «أهلا رمضان» بكفر الزيات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.