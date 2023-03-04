”القوى العاملة” : ملتقى للسلامة والصحة المهنية بقطاع المقاولات ببورسعيد

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 مارس 2023 02:23 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد ، بشأن تنظيم ملتقي السلامة والصحة المهنية في مجال المقاولين من الباطن تحت عنوان " مابين تجنب المخاطر وتحديد المسؤليات " ، داخل شركة TCI سنمار للبتروكيماويات ، وذلك بقاعة الاجتماعات بفندق بورسعيد ،بحضور ٣٤ عامل ، وذلك في إطار التنسيق والتعاون مع الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة للعمل علي نشر ثقافة السلامة والصحة المهنيةو تعزيز دورها بالمنشٱت والعمل علي حفظ التوازن بين طرفي العملية الانتاجية ، وبناء على توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتكثيف برامج التوعية والتثقيف حول أساليب السلامة والصحة المهنية وتطبيق اشتراطاتها داخل المنشآت لحماية العمال والمبانى والمترددين .

وأوضح عبدالونيس عبدالله مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد فى تقريره ، أنه أكد خلال إفتتاح الملتقى على دور وأهمية السلامة والصحة المهنية في حماية الفرد والمجتمع ودفع عجلة التنمية وزيادة الاقتصاد الوطني ،والدعم الكامل المقدم من المديرية بكل ادارتها لجميع المنشٱت في مختلف المجالات ،بهدف التوعية بضرورة توفير بيئة عمل ٱمنة والحفاظ علي سلامة وصحة العاملين بالشركة الام والمقاولين من الباطن في ٱن واحد .

وأضاف مدير المديرية أنه قام بإلقاء المحاضرة الاولي الكيميائي محمد منتصر مدير عام الإدارة العامة للتفتيش التوجيهي للسلامة بالوزارة تحدث خلالها عن السلامة في أماكن العمل والحرص علي سلامة العاملين في جميع المواقع وتحدث ايضا عن تصاريح العمل، وأهميتها في تأمين بيئة العمل و العمال والحفاظ علي سلامتهم، وأنواع تصاريح العمل، وكيفية اعدادها وتحديد المسؤليات ، كما ألقى المحاضرة الثانية الكيميائية حنان عباس اخصائي أول السلامة والصحة المهنية بمكتب بورسعيد استعرضت خلالها تحليل وتقييم مخاطر بيئة العمل موضحه مخاطر بيئة العمل بمختلف أنواعها وكيفية إدارتها و التحكم والسيطرة عليها ، وحضر الملتقي لفيف من مسؤلى الشركة ، ومحمود السقا وكيل المديرية ، والكيميائية ايمان مسعد مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ، والكيميائية لندا محمد سعد مدير التوجيه الفني ومفتشى السلامة والصحة المهنية بمكتبي بورسعيد وبورفؤاد .