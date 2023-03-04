القوى العاملة: تلقى طلبات تشغيل بشركة مصر للتامين على الحياة بأسوان

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 مارس 2023 02:23 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان بشأن بدء تلقى طلبات الراغبين فى الحصول على فرص العمل من الجنسين ، وذلك بمكتب عمل المحمودية المطور ، للعمل بشركة مصر للتامين على الحياة بمقر المكتب من خلال مسؤولى الشركة ، وتحت إشراف مباشر من مدير المديرية ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالإهتمام بالشباب ن الجنسين وتوفير فرص تدريب مهنى وفرص عمل لائقة وحقيقية لهم بمنشآت القطاع الخاص والإستثمارى على المهن التى يتطلبها سوق العمل داخل المحافظات .

وأوضح فوزى صابر مدير مديرية القوى العاملة بأسوان فى تقريره ، انه خلال لقائه بالمتقدمين تم توضيح دور وزارة القوى العاملة ممثلة فى مديرياتها بملف التشغيل وإيجاد فرص عمل للشباب وتشجيعهم على سوق العمل الحر ، كما قام اسامه العارف المدير الإقليمي لمنطقة جنوب الصعيد بشرح طبيعة عمل الشركة وأهدافها والمزايا التى تقدمها الشركة للملتحقين بالعمل لديها ،ومن جانبهم أبدى المتقدمين حماسهم للعمل واستعدادهم لبذل الجهد لإثبات ذواتهم فى العمل .

وأضاف مدير المديرية انه سيتم متابعة المتقدمين حتى تنتهى إجراءات التعيين ، للوصول إلى النتيجة النهائية بأسماء المقبولين ومتابعة عملية تدريبهم قبل انخراطهم فى العمل داخل الشركة ، ومنوهاً إلى إستمرار جهود المديرية فى تشغيل الشباب من الجنسين بالتعاون والتنسيق مع الشركات والمصانع العاملة داخل نطاق المحافظة .