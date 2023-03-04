” القوى العاملة”: بدء دورات تدريبية على مهن يحتاجها سوق العمل بالوادي...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 مارس 2023 02:23 مساءً - أعلنت مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد ، عن بدء دورات تدريبية لعدد ١٢ متدربة علي مهنة التفصيل والخياطة للفتيات، ومهنة السباكة الصحية لعدد ١٠ متدرب ، و على مهنة كهرباء التوصيلات والتركيبات للذكور لعدد ١٠ متدرب، وذلك في إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بأهمية تدريب وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل من خلال مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة.

وأوضح مدير المديرية أحمد طليب في تقريره للوزارة، أن سيتم بدء الدورات بالوحدة المتنقلة التابعة للمديرية بمقر الوحدة المحلية لقري أبو منقار والتي سيتم تنفيذها بإشراف إدارة التدريب ومكتب عمل الفرافرة، وذلك في ظل اهتمام القيادة السياسية بتدريب الشباب والفتيات على المهن الحرفية والبيئية وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديا والاهتمام بتدريب الشباب بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.