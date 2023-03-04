القوى العاملة: إطلاق أول دورة تدريبية للشباب من علي مهنة تصنيع...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 مارس 2023 02:23 مساءً - افتتحت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية دورة لتدريب الشباب من الجنسين على مهنة تصنيع الأسماك للمرة الأولى على مستوى المحافظة باحدث تكنولوجيا التصنيع وهي مهنة مستحدثة تواكب متغيرات سوق العمل ،وذلك لتوفير فرص عمل لهم بعد إنتهاء التدريب ، جاء ذلك تفعيلا لبروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مع مجموعة شركات سمرمون ، وتنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص عمل وتدريب حقيقية ومناسبة لهم داخل منشآت القطاع الخاص بالمجتمع بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الإجتماعيين واستحداث مهن جديدة تتواءم مع متطلبات سوق العمل .

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية القوى العاملة بالإسكندرية فى تقريره الذى تلقته الوزارة ، إن مدة الدورة تستمر لمدة 11ساعة تدريبا عمليا على أساسيات سلامة الغذاء haccp+iso22000، وطرق الحفظ والتصنيع السمكي من خلال عدة طرق تشمل التمليح والتدخين والتخليل والطهي علي البخار والتغليف باحدث تكنولوجيا ، وذلك لاكساب المتدربين مهارة التدريب علي كيفية إدارة المشروعات الصغيرة.

و أشار وكيل المديرية إلي أنه بدأ تدريب 30 متدرباً من الجنسين كمرحلة اولى وذلك بمصانع سمر مون لتصنيع الأسماك ببرج العرب ، بحضور الدكتور هاني المنشاوي رئيس مجموعة شركات سمرمون لتصنيع الأسماك ، والذى وعد بتعيين المتميزين من الخريجين بعد الانتهاء من فترات تدريبهم بمصانع الشركة ، كما حضر افتتاح التدريب ايفيت عبد المسيح مدير مراكز التدريب المهني ، واحمد فتحي مدير منطقة برج العرب ، ودعاء حسنين مدير مكتب التشغيل بالمنطقة.