جامعة سمنود التكنولوجية تنظم المعرض الأول لعرض أعمال طلابها

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 مارس 2023 02:23 مساءً - برعاية د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نظمت جامعة سمنود التكنولوجية برئاسة د. منصر دويدار رئيس الجامعة، المعرض الأول لعرض أعمال طلاب الفرقة الأولى بالجامعة بحضور د. أحمد الصباغ مستشار وزير التعليم العالي للتعليم الفني والتكنولوجي، ود. طارق رحمي محافظ الغربية، ود. السيد العجوز نائب رئيس الجامعة، وعدد من قيادات الجامعة وأعضاء مجلس النواب وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وشاهد الحضور فيلمًا يوثق مراحل إنشاء الجامعة، منذ وضع حجر الأساس حتى بدء العام الدراسي، إلى جانب أراء المواطنين بالقرية التي تتواجد فيها الجامعة، وكذلك عرض أعمال طلاب قسم النسيج والملابس الجاهزة والذي يوضح خطواتهم في تنفيذ عدد من الأعمال في ورش الجامعة لتنفيذ وتصنيع الملابس الجاهزة، بالإضافة إلى تقديم عرض أزياء قدمه طلاب الجامعة والذي حاز بدوره على إعجاب جميع الحضور، نظرًا لما قدم الطلاب من أزياء مُصممة بشكل احترافي.

ومن جانبه، أشاد د. أحمد الصباغ مستشار وزير التعليم العالي للتعليم الفني والتكتولوجي بمستوى الخدمات التعليمية التي تقدمها الجامعة، مشيدًا بما قدمه طلاب الفرقة الأولى من أعمال تُضاهي في جودتها وذوقها المُنتجات التجارية المُتميزة، مطالبًا مسئولي الجامعة بالعمل على تصميم علامة تجارية لتلك المنتجات والعمل على طرحها في الأسواق، نظرًا لقدرتها على المنافسة بقوة.

وأكد د. منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، أن الجامعات التكنولوجية تعُد إحدى قاطرات التقدم الصناعي والتكنولوجي، مشيرًا إلى أنه تمت دراسة احتياجات سوق العمل وكذلك دراسة الفجوة بين الواقع والمأمول؛ لتقديم جيل من الخريجين يكونوا قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل المستقبلي، وذلك من خلال تقديم حِزمة من البرامج الدراسية المُتقدمة والتأكيد على فكرة التعليم القائم على تنفيذ المشروعات لتحسين الصورة الذهنية عن التعليم التكنولوجي في مصر، موضحًا أن هذا المعرض يعُد أول معرض تُنظمه الجامعة، ويضم كافة منتجات الطلاب من (ملابس جاهزة، ومنتجات غذائية، ومنسوجات)، وجميع هذه المنتجات من أعمال طلاب وطالبات الجامعة.

وأشار د. طارق رحمي محافظ الغربية، إلى أن مصر تتميز بتوافر الموارد المادية والبشرية والطبيعية اللازمة لقيام الصناعة، ولهذا كان لابد من إعداد كوادر بشرية قادرة على استغلال هذه الموارد للارتقاء بالصناعة الوطنية، مشيدًا بالمنتجات التي قدمها الطلاب والتي تُضاهي مثيلاتها بالأسواق، مؤكدًا على ضرورة مواصلة الطلاب العمل على تطوير مهاراتهم ليكونوا قادرين على المنافسة في سوق العمل.

وأوضح د. وليد رسلان عميد كلية تكنولوجيا الطاقة والصناعة، أن الدراسة في الجامعة تعمل على تنمية موهبة الطلاب الإبداعية خاصة في مجال تصميم الملابس التي تواكب التطور الحديث في موضة الأزياء، مشيرًا إلى أن المعرض شهد عرض (أزياء كاجوال وفساتين بلمسات وزخارف فرعونية) وفق مناهج دراسية مُحددة تواكب تصميمات الموضات العالمية، إلى جانب منتجات غذائية من (لحوم وألبان وأجبان وزبادي ومنتجات زراعية) من أعمال طلاب قسم التصنيع الغذائي، بالإضافة إلى مشغولات يدوية من قبل طلاب قسم تكنولوجيا المنسوجات.

الجدير بالذكر أن جامعة سمنود التكنولوجية تقدم 3 برامج دراسية تخدم الصناعة بالمنطقة الجغرافية المُحيطة بها، وتشمل (تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج - تكنولوجيا التصنيع الغذائي - تكنولوجيا الملابس الجاهزة)، وتهدف البرانج الدراسيى إلى تأهيل الخريجين نظريًا وعمليًا ليكونوا قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.