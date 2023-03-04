أمانى الفولى ابنة المنيا المكرمة من السيسى: «أول لما شوفته عيطت» (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضافت الفولى، خلال حوارها على فضائية "إكسترا نيوز": “كنت بحلم بمقابلة الرئيس، كان حلم ولم أتوقع أن يتحقق، وتفاجئت بمكالمة هاتفية من أحد المسئولين عن تكريمى"، موضحة أنها كانت فى حالة من الانبساط والفرح بتكريم الرئيس السيسى، ولم أتوقع أن يهتم الرئيس السيسى بالشباب فى الصعيد.
وتابعت: "الرئيس بيركز مع الكل حتى لو بعيد وصوتنا بيوصل للقيادة"، موضحة أنها كانت تحلم وتتمنى رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفكرة تكريمها منه فخر ولحظة لا تُنسى، على حد قولها، ووصفت شعورها قائلة "أول لما شوفت الرئيس السيسى عيطت من الفرحة والمفاجأة".
وأوضحت إحدى المكرمات فى المنيا من الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مشروعها يهتم بالنباتات الطبية وعلاجه للعديد من الأمراض، بدلا من الاعتماد على الأدوية الكيميائية، مضيفة أنها تقوم حالياً بتحضير دكتوراه فى النباتات الطبية والعطرية.
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