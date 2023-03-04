متطوعو التحالف الوطنى يعبرون عن سعادتهم بزيارة السيسى إلى المنيا (فيديو)

جدة - نرمين السيد -

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال جولة له، فى المنيا، عددا من المشروعات القومية، التى انتهى تنفيذها فى إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين فى صعيد مصر.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، التحية للمتطوعين بمشروعات حياة كريمة، تقديراً لجهودهم المبذولة ضمن المشروعات والمبادرات فى قرى حياة كريمة بمراكز محافظة المنيا، والتى سعت لتحسين معيشة المواطنين فى القرى الأكثر احتياجًا.