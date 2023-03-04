جدة - نرمين السيد -
وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال جولة له، فى المنيا، عددا من المشروعات القومية، التى انتهى تنفيذها فى إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين فى صعيد مصر.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، التحية للمتطوعين بمشروعات حياة كريمة، تقديراً لجهودهم المبذولة ضمن المشروعات والمبادرات فى قرى حياة كريمة بمراكز محافظة المنيا، والتى سعت لتحسين معيشة المواطنين فى القرى الأكثر احتياجًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر متطوعو التحالف الوطنى يعبرون عن سعادتهم بزيارة السيسى إلى المنيا (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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