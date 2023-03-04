وزير التنمية ومحافظ قنا يفتتحان محطة صرف صحى نقادة بتكلفة 275 مليونا

جدة - نرمين السيد - افتتح هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وأشرف الداودى محافظ قنا، محطة رفع صرف صحى رقم 1 ضمن مشروع الصرف الصحى لمركز ومدينة نقادة والبالغ تكلفته الإجمالية 275 مليون جنيه والممول من برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر وذلك فى إطار الاحتفال بعيد قنا القومى.





وتم تنفيذ مشروع الصرف الصحى بنقادة تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، ويخدم المشروع مدينة نقادة والقرى التابعة لها البالغ عدد سكانها 184 ألف نسمة حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية له 16 ألف م3/ يوم، ويتكون المشروع من محطة معالجة بنظام برك أكسدة بطاقة انتاجية 16 ألف م3/ يوم مرحلة أولى تصل إلى 24 الف م3/ يوم مرحلة ثانية ، وعدد 2 محطة رفع، وشبكات خطوط انحدار بطول 27 كيلو متر، وخط طرد رئيسى قطر 800 مم بطول 7900 م ط وخط طرد فرعى قطر 150 مم بطول 200 م ط وخط طرد المنقاه قطر 800 مم بطول 4000 م ط ، بالاضافة الى 4 عدايات دفع موجه.



وأشار هشام آمنة، إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر منذ بدايته فى 2018 استفاد منه ما يزيد عن 2.3 مليون مواطن بالمحافظة، من خلال تنفيذ ما يزيد عن 1898 مشروع بالمحافظة بإجمالى استثمارات تتعدى 7.1 مليار جنيه، بنسبة تصل إلى 44% من إجمالى استثمارات البرنامج، وذلك بمختلف القطاعات وعلى رأسها مياه الشرب والصرف الصحى، والطرق والنقل، والكهرباء، ودعم وتحسين البيئة.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ركز على ضخ استثمارات فى إحياء وإعادة تشغيل المشروعات المعطلة وغير المكتملة، وهو ما ساهم فى تعظيم الاستفادة من استثمارات البرنامج حيث نجح البرنامج فى إحياء استثمارات قرابة 6 مليار جنيه بمحافظتى سوهاج وقنا من خلال ضخ استثمارات تقدر بحوالى 2.7 مليار جنيه تم من خلالها نهو وتشغيل 7 مشروعات صرف صحى متكامل من أهمها استكمال مشروعات الصرف الصحى المتكامل فى مدينتى قفط ونقادة بمحافظة قنا والتى توقفت منذ عام 2011، وبادر البرنامج باستكمالها باستثمارات تقدر ب 442 مليون جنيه، وهو ما أدى لخدمة نحو 200 ألف مواطن، ووفر على الدولة ما يقرب من مليار جنيه بالأسعار الحالية.

وأوضح محافظ قنا، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أطلقته الحكومة المصرية لإحداث تنمية حقيقية ومستدامة بمحافظتى قنا وسوهاج كنموذج أولى سيتم تطبيق تجربته على باقى محافظات الجمهورية، وتبلغ القيمة الإجمالية لتمويل مشروعات البرنامج 957 مليون دولار، ويبلغ نصيب قنا من هذا التمويل 421 مليون دولار بنسبة 44% من إجمالى قيمة التمويل.

ويستهدف البرنامج إحداث نقلة حقيقية بصعيد مصر من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية الكبرى لتغيير الصورة التقليدية عن صعيد مصر، من خلال العمل على 5 محاور رئيسية هى (البنية التحتية – تطوير المناطق الصناعية – تنمية التكتلات الإقتصادية – تطوير المراكز التكنولوجية – بناء القدرات والتطوير المؤسسى).

وأضاف المحافظ، أنه نظرا لنجاح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى إحداث طفرة كبيرة بمختلف القطاعات المستهدفة فقد تم تصنيفه على منصة الأمم المتحدة كأفضل برنامج تنموى فى مكافحة الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا أن البرنامج نجح فى الانتهاء من تنفيذ 1402 مشروعا فى مختلف القطاعات الخدمية خلال عامين ونصف بنسبة تنفيذ 100% بتكلفة 3.6 مليار جنيه فى المحاور الخمسة، مما ساهم فى ارتفاع ترتيب محافظة قنا فى معدلات التنمية بين محافظات الجمهورية من المركز 26 إلى مرحلة متقدمة.