حياة كريمة- وزير التنمية ومحافظ قنا يغرسان شجرة ضمن زراعة «100 مليون»

جدة - نرمين السيد - غرس هشام آمنة وزير التنمية المحلية وأشرف الداودى محافظ قنا، شجرة بجوار مجمع خدمات المواطنين بقرية خزام التابعة لمركز قوص وذلك خلال الزيارة التى يقوم بها وزير التنمية المحلية لمحافظة قنا.





وذلك فى إطار متابعة وزارة التنمية المحلية لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لزراعة "100 مليون شجرة".

وأكد وزير التنمية المحلية، أن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة سيتم تنفيذها على مدار 7 سنوات والتى بدأت بحملة تشجير موسعة على جانبى الطرق السريعة، وعدد من المواقع التى تم رصدها لاستغلالها لتكون حدائق مركزية وذلك بهدف تحسين نوعية الهواء والحد من مخاطر الاحتباس الحرارى والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وزيادة الرقعة الخضراء.

وشدد وزير التنمية المحلية، على أهمية الحفاظ على الأشجار التى يتم زراعتها وعدم التعدى عليها، أو إهمالها سواء على المدى الزمنى القريب أو البعيد لتحقيق العائد المرجو فى كافة المجالات.

وأوضح هشام آمنة، أنه سيتم توريد 170 ألف شجرة الى محافظة قنا بالاضافة الى حوالى 45 ألف شجرة قامت المحافظة بزراعتها خلال الفترة الماضية.

ومن جانبه قال أشرف الداودى، أن محافظة قنا استلمت 170 ألف شجرة (109 ألف شجرة مثمرة ، 61 ألف شجرة زينة)، مؤكدا أنه فور استلام الأشجار، تم توزيعها على الوحدات المحلية لمدن المحافظة، وقام مسئولى الوحدات المحلية للمدن والقرى بالبدء فى زراعة تلك الأشجار على جوانب الطرق والمساحات المخصصة لها.

وأشار إلى أن الأشجار التى تم توزيعها على الوحدات المحلية شملت (36 ألف شجرة زيتون، و36 ألف شجرة ليمون، و23 ألف شجرة جوافة، و20 ألف شجرة كونو كاربس، و20 ألف شجرة كازورينا، و18 ألف شجرة كافور، و10 ألف شجرة برتقال، و2 الف شجرة يوسفى، و2 ألف شجرة رومان، و 2 الف شجرة فرشة الزجاج، وألف شجرة أكاسيا جاوكا).