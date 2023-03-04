إنقاذ المصريين.. النواب يشيدون بقرار الرئيس بزيادة الأجور (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - أشاد أعضاء مجلس النواب بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى تضمنت حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023.





وأكدوا أن إجراءات الحماية الاجتماعية وزيادة أجور العاملين فى الدولة، ورفع الحد الأدنى للأجور والزيادة فى المعاشات، وتوسيع قاعدة الفئات المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة"، تؤكد انحياز الرئيس للمواطن والشعور بنبض الشارع. وأوضحوا أن هذه القرارات يستفيد منها حوالى 20 مليون بمختلف القطاعات، وتصل التكلفة لـ100 مليار جنيه، لافتين إلى أن هذه القرارات تدل على حرص واهتمام القيادة السياسية بالمواطنين وباحتياجاتهم ويعكس شعوره بهم فى ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

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