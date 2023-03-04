الرئيس السيسي يهنئ نيجيريا بإنجاز الانتخابات الرئاسية والنيابية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 4 مارس 2023 12:30 مساءً - تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بأخلص التهاني لشعب وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية على إنجاز الانتخابات الرئاسية والنيابية، والتي تمثل خطوة مهمة في مسار ترسيخ دعائم الديمقراطية في دولة نيجيريا الشقيقة.

كما تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بتهنئة قلبية لأخيه "بولا أحمد تينوبو" الرئيس المُنتخب لجمهورية نيجيريا الاتحادية، متمنياً لسيادته التوفيق، ولشعب نيجيريا الشقيق دوام التقدم والازدهار، ومتطلعاً لمواصلة العمل المشترك بين البلدين، بما يلبي تطلعات شعبيهما نحو التنمية الشاملة، وتطلعات قارتنا الأفريقية نحو المزيد من الاستقرار والرخاء.