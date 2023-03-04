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الرئيس السيسى يهنئ شعب وحكومة جمهورية نيجيريا الإتحادية على إنجاز الانتخابات الرئاسية...

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 مارس 2023 12:29 مساءً - الرئيس عبد الفتاح السيسي يتقدم بأخلص التهاني لشعب وحكومة جمهورية نيجيريا الإتحادية على إنجاز الانتخابات الرئاسية والنيابية، والتي تمثل خطوة مهمة في مسار ترسيخ دعائم الديمقراطية في دولة نيجيريا الشقيقة.

كما يتقدم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتهنئة قلبية لأخيه "بولا أحمد تينوبو" الرئيس المُنتخب لجمهورية نيجيريا الاتحادية، متمنياً لسيادته التوفيق، ولشعب نيجيريا الشقيق دوام التقدم والازدهار، ومتطلعاً لمواصلة العمل المشترك بين البلدين، بما يلبي تطلعات شعبيهما نحو التنمية الشاملة، وتطلعات قارتنا الأفريقية نحو المزيد من الاستقرار والرخاء.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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