‏ وزير التنمية المحلية يصل إلي محافظة قنا لتفقد عدد من المشروعات...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 مارس 2023 12:29 مساءً - وصل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إلي محافظة قنا وكان في استقباله اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، تأتى الزيارة فى إطار الجولات الميدانية لوزير التنمية المحلية بمختلف محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها للنهوض بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، وكذا المتابعة الدورية للمشروع القومى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

ويستهل وزير التنمية المحلية ومحافظ قنا الجولة بتفقد عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقري مركز قوص ومعارض " أهلا رمضان" بقنا، كما تتضمن جولة اللواء هشام آمنة افتتاح وتفقد عدد من المشروعات المنفذة ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في قطاعات الصرف الصحي وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بما يحقق رضاهم وكذا توفير فرص العمل وتحسين بيئة الأعمال .