الأرصاد تعلن حالة الطقس من الأحد حتى الجمعة (صورة)

جدة - نرمين السيد - وأوضحت أنه يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل والشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد من ظهور شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما تظهر أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.