عاجل.. السيسى يهنئ نيجيريا بإنجاز الانتخابات الرئاسية والنيابية

جدة - نرمين السيد - تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بأخلص التهانى لشعب وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية على إنجاز الانتخابات الرئاسية والنيابية، والتى تمثل خطوة مهمة فى مسار ترسيخ دعائم الديمقراطية فى دولة نيجيريا الشقيقة.





كما تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتهنئة قلبية لأخيه "بولا أحمد تينوبو" الرئيس المُنتخب لجمهورية نيجيريا الاتحادية، متمنياً له التوفيق، ولشعب نيجيريا الشقيق دوام التقدم والازدهار، ومتطلعاً لمواصلة العمل المشترك بين البلدين، بما يلبى تطلعات شعبيهما نحو التنمية الشاملة، وتطلعات قارتنا الأفريقية نحو المزيد من الاستقرار والرخاء.

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