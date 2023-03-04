‏ وزير التنمية يصل قنا لتفقد مشروعات حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - تأتى الزيارة فى إطار الجولات الميدانية لوزير التنمية المحلية بمختلف محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها للنهوض بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا المتابعة الدورية للمشروع القومى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". ويستهل وزير التنمية المحلية ومحافظ قنا الجولة بتفقد عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركز قوص ومعارض "أهلا رمضان" بقنا، كما تتضمن جولة هشام آمنة افتتاح وتفقد عدد من المشروعات المنفذة ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى قطاعات الصرف الصحى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بما يحقق رضاهم وكذا توفير فرص العمل وتحسين بيئة الأعمال.

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