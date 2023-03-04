وزير التنمية المحلية ومحافظ قنا يتفقدان مشروعات ”حياة كريمة ” بقري قوص

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 مارس 2023 11:27 صباحاً - في إطار الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة قنا، أجرى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء أشرف الداودي محافظ قنا جولة ميدانية لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقري مركز قوص، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالمتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، حضر الجولة الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، و حسام حموده السكرتير العام للمحافظة، و محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ .

حيث تفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ قنا مجمع خدمات المواطنين بقرية خزام، والذي يتكون من 3 طوابق ويقع علي مساحة 705 م2 ويحتوي علي "مركز تكنولوجي، سجل مدني، مكتب تموين، شهر عقاري، بريد، مكتب تضامن اجتماعي، وحدة محلية، مجلس محلي "، حيث تعد تلك المجمعات نقلة نوعية غير مسبوقة في آليات استفادة مواطني الريف المصري من الخدمات الإجرائية التي تقدمها الجهات الحكومية وعلى رأسها الإدارة المحلية.

كما تفقد اللواء هشام آمنة واللواء أشرف الداودي نقطة إسعاف قرية خزام والتي تتكون من مبني مكون من طابق واحد علي مساحة 280 م2 وتحتوي علي "سكن للطاقم الطبي، غرفة مولد، غرفة تحكم ، 2 جراج لسيارات الإسعاف ) حيث تم الانتهاء من تنفيذها بنسبة 100 % ، كما تفقدا إنشاء وحدة التضامن الاجتماعي بالعيايشا والتي تقع علي مساحة 755 م2 ومكونة من طابقين وتحتوي علي " فصل حضانة، غرفة عزل، مكتب تأهيل ،ورش تدريب، غرفة الوحدة الاجتماعية، غرف ادارية، الارشيف ) حيث تم الانتهاء من تنفيذها بنسبة 100 % ، بالإضافة الي تفقد الوحدة الصحية بقرية المفرجية والتي تتكون من 3 طوابق علي مساحة 1300 م2 وتحتوي علي) عيادات طبية، معمل ، غرف تعقيم ، الصيدلية، المخازن، مكاتب ادارية، المخازن، سكن للطاقم الطبي) بنسبة تنفيذ وصلت إلى ٩٥ ٪.

وقال وزير التنمية المحلية أن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة ) والتي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير قرى الريف المصري تعد أحد أهم المبادرات الرئاسية التنموية التي تشهدها الدولة المصرية والتي ستساهم بشكل كبير في تحسين مستوى معيشة المواطنين في القرى المستهدفة بحوالي 60 مليون مواطن من خلال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بشتى القطاعات الخدمية .

وأشار آمنة إلى حرص الدولة لسرعة الإنتهاء من كافة المشروعات المستهدفة ضمن المرحلة الاولي للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " في جميع المحافظات لدخول المشروعات الخدمة أمام المواطنين والاستفادة منها ، ووجه وزير التنمية المحلية بزيادة معدلات التنفيذ للمشروعات المتبقية في المرحلة الأولي خاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ، مشيراً الي معدلات التنفيذ المرتفعة للمجمعات الحكومية الخدمية والوحدات الصحية والتضامن الاجتماعي والمجمعات الزراعية .

وشدد وزير التنمية المحلية علي الاهتمام الذي يوليه السيد رئيس الجمهورية لمبادرة " حياة كريمة " وجولاته المستمرة في محافظات الجمهورية لمتابعة المشروعات علي أرض الواقع ، لافتاً الي متابعة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمعدلات التنفيذ للمبادرة واجتماعاته المستمرة لتذليل أي عقبات أو تحديات تواجه أعمال تنفيذ المشروعات بما يساهم في الانتهاء منها في التوقيتات المحددة .

ووجه وزير التنمية المحلية بسرعة التنسيق مع الجهات والوزارات المركزية للبدء في تشغيل الخدمات وبدء العمل واستقبال المواطنين خاصة في خدمات الشهر العقاري والأحوال المدنية ، كما وجه بسرعة تنظيم دورات تدريبية للعاملين في مجمعات الخدمات الحكومية .

ومن جانبه أوضح اللواء أشرف الداودي أن نصيب محافظة قنا من مشروعات " حياة كريمة" بلغ 1872 مشروع فى مختلف القطاعات الخدمية ، موزعين على 19 مجلس قروى و 87 قرية رئيسية و 722 نجع وعزبة فى 5 مراكز ، باستثمارات تصل إلى 31 مليار جنيه ، يستفيد منها حوالى 1.5مليون مواطن يقطنون الريف أى ما يعادل 43 % من تعداد سكان محافظة قنا ، وبلغت نسبة تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى بمحافظة قنا أكثر من 90% ، وتم استلام العديد من المنشآت وجارى افتتاحها تجريبياً .

وأضاف محافظ قنا أن المرحلة الثانية من المبادرة فمن المقرر أن تستهدف قرى مركزىّ نجع حمادى وقنا ، وتم الانتهاء من توفير الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروعات المقترحة خلال هذه المرحلة .